毎年、年末年始の帰省でタダ働きさせられているお嫁さんもいますよね。旦那さんは何もせずダラダラしているだけなのに、本当に不公平です……。今回は、そんな旦那さんに仕返しをしたエピソードをご紹介します。

「毎年、年末に義実家に帰省すると当然のようにこき使われるのが本当に嫌で……。夫はそんな私を横目にゴロゴロしているだけ。『あの子は仕事で疲れてるから』って義母は甘やかすけど、私だって仕事してるんですけど……？

そんな話を実母にしたら、『同じ思いをしないとわからないんじゃないの？』と言われました。次の帰省で夫を実家に連れて行ったら、ここぞとばかりに両親は夫に力作業をさせていて（笑）。いつもは私の実家でもゴロゴロしているのに、倉庫や押し入れの整理や植木の手入れまでさせられていました。その間、私はお茶を飲みながらのんびり。

戸惑っている夫に、母は『自分の実家じゃないのに、気を使いながら雑用するのは大変だったでしょ』『いつもうちの娘は、〇〇くんのご実家でそんな風に過ごしているみたいだけど』『お正月くらいゆっくりしたいわよね〜』なんて笑顔で嫌味を言っていました。それ以来、義実家には夫だけで帰省してもらっています。夫なりに私の気持ちを理解したのか、初めて謝ってもらえました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 可愛い娘が義実家でこき使われていると知ったら、ご両親も嫌な気持ちになりますよね。同じ立場に立って、素直に謝罪できる旦那さんでよかったです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。