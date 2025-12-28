「前立腺がんになりやすい人の特徴」はご存知ですか？医師が徹底解説！

前立腺がんになりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

石川 智啓（医師）

2013年名古屋大学医学部卒。初期研修修了後、JCHO中京病院泌尿器科、小牧市民病院泌尿器科、名古屋大学医学部附属病院泌尿器科を経て、現在水野内科クリニックで勤務。日本泌尿器科学会専門医、da Vinci Surgical System コンソールサージャン・サーティフィケートの資格を有する。

「前立腺がん」とは？

前立腺がんは、男性特有の臓器である前立腺に発生したがんです。

大半のケースではゆっくりと進行し、早期発見・早期治療によって治癒が見込めます。

しかしながら、なかにはリンパ節に転移したり、骨、肺、肝臓、脳などへの遠隔転移がみられたりするケースもあります。

今回の記事では、前立腺がん、特に進行した段階での症状や期待できる生存期間などについて解説します。

前立腺がんになりやすい人の特徴

前立腺がんの原因として考えられていることを踏まえ、以下の方は前立腺がんの発症リスクが高まる可能性があります。

家族に前立腺がんの方がいる

家族に前立腺がんの方がおり、特に人数が多いケースでは、前立腺がんを患うリスクが上昇するとされています。

太っている

肥満は、特に悪性度の高い前立腺がんの発症と前立腺がんによる死亡のリスクを高めると考えられています。

カロリーを摂りすぎない、適度に運動するなど、過体重にならないように気を付けましょう。

タバコを吸っている

喫煙本数や年数が多い男性は前立腺がんのリスクが上がることが報告されています。

海外の研究では、1日25本以上タバコを吸う方や、40年以上の喫煙歴がある方は、前立腺がんによる死亡リスクが高まるという報告もあります。

「前立腺がんの余命3ヶ月」についてよくある質問

ここまで前立腺がんの余命3ヶ月について紹介しました。ここでは「前立腺がんの余命3ヶ月」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

前立腺がんステージ4でも長生きできる人はいるのでしょうか？

石川 智啓 医師

前立腺がんステージ４の方の5年生存率は、約50から60％とされています。薬物治療などによって、がんの進行を抑え、症状を和らげることで長期生存が期待できる場合もあります。

編集部まとめ

今回の記事では、前立腺がんで余命3ヶ月、つまり進行した段階と考えられる場合に現れうる症状や、前立腺がんの原因、予防方法について解説しました。

家族歴や遺伝的な要因などは、ご自身の力では変えることが難しいです。しかし、肥満予防や禁煙など、可能な範囲で取り組むことが大切と考えられます。

「前立腺がん」と関連する病気

「前立腺がん」と関連する病気は5個ほどあります。

泌尿器科の病気

前立腺肥大症膀胱炎膀胱がん尿路結石

腎細胞がん

これらの病気は、前立腺がんと同様の症状が現れることがあります。

「前立腺がん」と関連する症状

「前立腺がん」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

関連する症状

頻尿血尿

腰痛

下肢のしびれ

筋力低下

前立腺がんは早期の段階ではほとんど症状がない場合もありますが、進行すると上記のような症状が出現するケースがあります。

