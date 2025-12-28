大会名：エビアン選手権

期間：7/10～13

コース：エビアン・リゾートGC

ヤード：6504

パー：71

【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」

渋野 日向子 エビアン選手権の戦績、順位は？

※この記事では、7/10～13に開催されたエビアン選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

エビアン選手権が7/10～13、エビアン・リゾートGC（6504ヤード、パー71）で行われた。渋野 日向子は初日113位タイでスタート。第2ラウンドは121位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：2バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの76、トータル76で首位と11打差の113位タイ

第2ラウンド：2ボギー・1ダブルボギーの75、トータル151で首位と19打差の121位タイ

エビアン選手権 とは？

2013年から第5のメジャー大会となった「エビアン選手権」。2009年に宮里藍が悲願の米ツアー初優勝を達成した大会としても知られる。今大会はオーストラリアのグレース キムが優勝。賞金1,200,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載