¡ÖºÇ¶áÁ´Á³²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×Îø¿ÍÆ±»Î¡¢Ë»¤·¤¤»þ´ü¤ò¾å¼ê¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡
»Å»ö¤ÎÈËË»´ü¡¢À¸³è¤ÎÊÑ²½¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¹¤ì°ã¤¤--¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¡×¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¤Ç´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡È²ñ¤¨¤Ê¤¤¡áµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
Ë»¤·¤¤»þ´ü¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¡£ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Èº£¤ÎÀ¸³è¤Î¥¥ã¥Ñ¡É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤Î½Å¤µ¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤È¡¢´Ø·¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦
²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¡ÈÂÔ¤Ä¤À¤±¡É¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¼ñÌ£¤ò¹¤²¤ë¡¢Í§Ã£¤È²ñ¤¦¡¢ÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òÀ°¤¨¤ë¤Û¤É²ñ¤¨¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤â¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤Ï·Ú¤¯¡¢¤Ç¤â¡ÈÉ¬Í×¤Ê¸ÀÍÕ¡É¤ÏÅÁ¤¨¤ë
²æËý¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¸å¤Ç´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¤¿¤¯ÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·¼ä¤·¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é²ñ¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¶¦Í¤Ç½½Ê¬¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥¡É¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø¿Í¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀ°¤¨¡¢É¬Í×¤Êµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡¡¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
