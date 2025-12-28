【有馬記念／大口投票】“札束の殴り合い”レガレイラとダノンデサイルに「1000万円超」　高額は4強に集中

第70回の大口投票は大盛況。

当日午前の段階でレガレイラが単勝3.2倍で1番人気に推され、2番人気4.3倍のミュージアムマイル、ダノンデサイルが4.4倍の3番人気、さらに4番人気5.0倍のメイショウタバルが続き、ここまでがオッズ一桁。5番人気以下とやや差のついた格好だ。

■レガレイラとダノンデサイルに1000万円超

さすが年末の大一番、前売りから午前から他のどんなレースとも一線を画す激しい動きを見せる。100万円前後はオッズが更新されるたびに確認できた。土曜午前9時25分頃にはミュージアムマイルへ複勝約170万円が入ると、その動きはさらに活発化。立て続けに大きな投票が見受けられ、12時5分頃にはレガレイラへ単勝約600万円が投下。午後は200万、300万単位も増え始め、金額は時間を追う毎に加速していった。

しかし、さすがに投票する側もシビア。立て続けに大量の大口投票が入る状況でも、その対象はレガレイラ、ダノンデサイル、ミュージアムマイル、メイショウタバルの上位人気4頭のみ。5番人気以下には、その4頭に匹敵する額の投票が存在しなかった。

一夜明けた日曜の高額投下も“4強”に集中。レガレイラには深夜3時35分頃に複勝約740万円が入ると、10時25分頃には大台を遙かに超える単勝約1710万円の投票があった。ダノンデサイルにも8時50分頃に単勝約640万円、9時40分頃には複勝約1190万円のこちらも大台超え。ミュージアムマイルには9時25分頃に単勝約860万円、メイショウタバルにも10時15分頃に単勝約780万円の投票があった。

午後にはより活発な投票が予想され、4強が投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。