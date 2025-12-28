¤¤ì¤¤¤ËÂÀ¤â¤âÁé¤»¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡£¥»¥ë¥é¥¤¥È¡õOµÓÂÐºö¤â¡ÚÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤ò¤Û¤°¤¹¡Û´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
²¼È¾¿È¤Î¤à¤¯¤ß¤äÎä¤¨¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê½ä¤ê¤Î°¤¤²¼È¾¿È¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤è¤êìÔÆù¤ÎÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¥»¥ë¥é¥¤¥È¤äOµÓ¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡ÊÂçÂÜÄ¾¶Ú¡¦Ãæ´Ö¹¶Ú¡¦ÆâÂ¦¹¶Ú¡¦³°Â¦¹¶Ú¤Î£´¤Ä¤Î¶ÚÆù¤ÎÁí¾Î¡Ë¡×¤ò¤Û¤°¤¹´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¤¤ì¤¤¤ËÂÀ¤â¤âÁé¤»¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
🌼£¸kg¸ºÎÌ¡õÂÀ¤â¤âÁé¤»¤ò¼Â¸½¡£ÈþµÓ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡ÚÌîµå¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¤¤ì¤¤¤ËÂÀ¤â¤âÁé¤»¡£ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤ò¤Û¤°¤¹´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£²¡ËÁ°Â¦¤ÎµÓ¤Ë½Å¿´¤ò¾è¤»¡¢¸å¤íÂ¦¤ÎÂ¤Î¹Ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤«¤«¤È¤ò¤ª¿¬¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
µÓ¤òÊÑ¤¨¤ÆµÕÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈµÓ¤òÁ°¸å¤Ë³«¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸å¤íÂ¦¤ÎµÓ¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¶á¤¹¤®¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¾åÅÄÍ¼»Ò¡ä