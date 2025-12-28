ÂÎ½Å¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤â¡ÈÏ·¤±¸«¤¨¡É¤¬²ÃÂ®¡©¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬´í¸±¤ÊÍýÍ³
¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤Æü¤òºî¤ì¤ÐÂÎ½Å¤Ï¸º¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô»ú¤Ï¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ï·¤±¤¿¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¡É¤ËÍê¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ô»ú¤³¤½À®²Ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÏ·¤±¸«¤¨¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î´í¸±¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
🌼Â¨¸ú¤Ç£³¡Á£µkgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»þ¤Ë¡Ú¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Û¡õ¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Û
¸º¤ë¤Î¤Ï»éËÃ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶ÚÆù¤ä¿åÊ¬¤Þ¤Ç¼º¤¦¤³¤È¤Ë
¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤ÇºÇ½é¤Ë¸º¤ë¤Î¤ÏÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤ÈÅü¼Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢»éËÃ¤ÈÆ±»þ¤Ë¶ÚÆù¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤ë¤È´ðÁÃÂå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¡¢Áé¤»¤Ë¤¯¤¯ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ËµÕÌá¤ê¡£
±ÉÍÜÉÔÂ¤Ï¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¡×¤È¡ÖÉÔÄ´¡×¤ò¾·¤¯
¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¡É¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤âÉÔÂ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È©¤ÎÃÆÎÏÄã²¼¡¦¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¡¦È´¤±ÌÓ¤Ê¤É¤¬²ÃÂ®¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤Î70¡ó°Ê¾å¤¬È©¹Ó¤ì¤äÈèÏ«¤òÁÊ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¤Î¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö´é¿§¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤Ã¤¿Âå½þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã»´üÅª¤ËÁé¤»¤Æ¤â¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤
ÂÎ½Å·×¤Î¿ô»ú¤Ï°ì»þÅª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©»ö¤òÌá¤»¤Ð¿åÊ¬¤ä»éËÃ¤Ï¤¹¤°¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¶ÚÆù¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê´ðÁÃÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¸å¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯Áé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç£µkgÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å£±¡Á£²¥ö·î¤Ç¸µ¤ËÌá¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤ì¤¤¤Ë¡È·ò¹¯Åª¤Ë¡ÉÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¤¤ì¤¤¤ËÁé¤»¤¿¤¤¡×¤Ê¤é¡¢¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÄ´À°¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦Ìë¤À¤±Ãº¿å²½Êª¤ò¹µ¤¨¤ë
¡¦ÌîºÚ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦¿©¤Ù²á¤®¤¿ÍâÆü¤ÏÎÌ¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹©É×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¼ã¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤±¡É¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂÎ½Å·×¤Î¿ô»ú¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤âÏ·¤±¸«¤¨¤ä¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë´í¸±¤ÊÊýË¡¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÂÎ½Å¡×¤è¤ê¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ëºï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¤ò¼é¤ê¤Ä¤ÄÄ´À°¤¹¤ë½¬´·¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ã´Æ½¤¡§¤«¤á¤ä¤Þ¤¢¤±¤ß¡Ê¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡ä