·Ý¿Í¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡×¤ËÇ®ÎÌ¤òÃí¤®¹þ¤àÍýÍ³¡½¡½AI¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÈÇúÈ¯ÎÏ¡É¤Î´ë²è¤òÀ¸¤à¿·¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î»Å³Ý¤±
¡ü¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Î¸¡¾Ú¤«¤éÃåÁÛ¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ä¡×
¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÈÖ¤ÇÏÃÂê¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¶É¤ÎÇ¯Ëö¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ì´¤Î¡È´§ÈÖÁÈ¡É¤ò·ü¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹ÆÃÈÖ¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù(29Æü14:30¡Á)¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
½Ð¾ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ìîß·Í¢½Ð¡ØÌîß·Í¢½Ð¤ÎÄÌ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤Ç!ÅìÃæÌî¡Ù¡¢µÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¡Ø¤½¤ì¤æ¤±!Ì¡²è¶µ¼¼¡Ù¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¡Ø¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¤¿¤«¤ê¼ò¡Ù¡¢¥É¥ó¥³¥³¡Ø¤ª¾Ð¤¤¹ñºÝ¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ù¡¢LLRÊ¡ÅÄ·Ã¸ç¡ØLLRÊ¡ÅÄ¤Î¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´Éô¿ô³Ø¤Í¡£¡Ù¡¢¥è¥Í¥À2000¡Ø¥è¥Í¥À2000¤Î2000¤Î¿²Ë·ÂÐºö¡Ù¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡ØÅÄÄÅ¸¶Íý²»¤ÎÎáÏÂ¤Î¹©ºî²¦¤Ë²¶¤Ï¤Ê¤ë!¡Ù¤Î7ËÜ¡£¤É¤ì¤â·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿´ë²è°Æ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
Í¥¾¡¤·¤¿´ë²è¤Ï¼ÂºÝ¤ËBS¤è¤·¤â¤È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¼¡Âè¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Î²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë·ü¤±¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢ÊÔÀ®¤ÎÈî¸åÆÆ¿Í»á(BS¤è¤·¤â¤È)¡¢±é½Ð¤Î¿ù±º·¼ÂÀ»á(KAMPAI)¡¢¹½À®ºî²È¤Î¤â¤ê¤¢¤æ¤ß»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù
¡ûBS¤è¤·¤â¤È¤¬µá¤á¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Î´ë²è
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤Î´ë²è¤¬½é¤á¤ÆÄÌ¤Ã¤¿¤â¤ê»á¤Ï¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¤À¤«¤é¤³¤½¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃåÁÛ¡£¤½¤³¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù(TBS)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø´§ÈÖÁÈ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¼õ¤±¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡ØÀ¤³¦¤Î´§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥Í¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤é?¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤ä¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¡È(¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ê¤é)¤³¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤è¤Í¡É¤ä¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡É¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(¤â¤ê»á)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼(YCA)¤ËÄÌ¤¦¹½À®ºî²È¤ÎÍñ¤Ë´ë²èÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿Èî¸å»á¤Ï¡Öº£Ç¯6·îËö¤ÎÊç½¸¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó´ë²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î´ë²è¤âÀºÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤ê»á¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î´ë²è¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÀ©ºîÍ½»»¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢BS¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤«¤Ä±é¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤¬µá¤á¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤¿¡×(Èî¸å»á)¤È¡¢ÈÖÁÈ²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
±é½Ð¤Î¿ù±º»á¤¬¼õ¤±¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¡ÖÀ©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿·¤¿¤Ê´ë²è¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºî¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤Ë¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²è¤¬¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡û¥¼¥í¥¤¥Á¤Î´ë²è²ñµÄ¤ò20¸ÄÄ¶¹Ô¤¦¼ê´Ö¤Ò¤Þ
¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¡Ö·Ý¿Í»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¢þ¢þ·Ý¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾å¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤ë·Á¼°¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¤Ç´ë²è¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¶¯¤ß¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¡£¥³¥¢¤Ê·Ý¿Í¸õÊä¤ò´Þ¤à20ÁÈ°Ê¾å¤È¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¡¢¼ñÌ£¤ä¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë´ë²è¤Î¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë7ÁÈ¤òÁªÈ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÍ½Áª²ñ¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤â¼Â¸½¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¤Î´ë²è²ñµÄ¤ò20¸Ä°Ê¾å¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×(Èî¸å»á)¤È¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×(¿ù±º»á)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤âÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤äÂæËÜ¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ü¥è¥Í¥À2000¤ÎÇ¾Æâ¤ò¶ñ¸½²½¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¥è¥Í¥À2000
·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢¥è¥Í¥À2000¤Î´ë²è¡Ø¥è¥Í¥À2000¤Î2000¤Î¿²Ë·ÂÐºö¡Ù¡£¿²Ë·ÂÐºö¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹!¡É¤È°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(¤â¤ê»á)¤È²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¤ÎVTR¤ò»£¤ë¥í¥±¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ô¥ó¤È¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×(Æ±)¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ýÏ¿ËÜÈÖ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎ®¤¹¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(Æ±)¤È¡¢·Ý¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢·îÄâÊýÀµ¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î´ë²è²ñµÄ¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î½Ð¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢²ñµÄÃæ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥í¥±¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ½é¤á¤ÆÌÌÇò¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë´ë²è¤¬²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èî¸å»á¤Ï¡Ö¼êÃµ¤ê¤Çºî¤ê»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤¶·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤½¤ì¤é¤·¤¤À°¤Ã¤¿´ë²è¤è¤ê¤â¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«?¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë´ë²è¤Î¤Û¤¦¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¼«¿È¤Î¡È¹¥¤¡É¤ä¡ÈÊÐ¤ê¡É¤«¤éÆþ¤Ã¤¿´ë²è¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤é¤·¤µ¡È¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¸ÄÀ¤ò¡È°ìµ¤¸«¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÅÄÄÅ¸¶Íý²»
¡û90Ê¬ÈÖÁÈ¤ÎÍ½Äê¤¬µÞ¤¤ç2»þ´Ö¤Ë³ÈÂç
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¿³ºº°÷¤ÈÄó°Æ¼Ô¤¬¼Áµ¿±þÅú¤Ç¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ÄÌ¾ï¤Î¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¿ô¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¹ÖÉ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Í¥¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¼Áµ¿±þÅú¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤Î¿³ºº¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(¿ù±º»á)¤È±é½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î½Ð¾ì·Ý¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÇòÇ®¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó5»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤Ï90Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÊÔÀ®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¾®¥Ü¥±¤äºÙ¤«¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òµã¤¯µã¤¯ºï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÃÊ¼è¤ê¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×(¿ù±º»á)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤ç2»þ´ÖÈÖÁÈ¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÂÐ±þ¤â¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¿³ºº¤òÌ³¤á¤ë¹½À®ºî²È¤ÎÍñ¤¿¤Á
¡ü¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¡Ö¡È¤ä¤Ã¤Ä¤±¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·
º£¤äÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤ò¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ËÇ®ÎÌ¤òÃí¤°¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤â¤ê»á¤Ï¡ÖµÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ÎYouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ìÎã¤òµó¤²¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·(¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹)¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡È¤ä¤Ã¤Ä¤±¡É¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÅÙÅª³Î¤Ê¼ÁÌä¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢½Ð¾ì·Ý¿Í¤¿¤Á¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûÁá¤¯¤â¼¡²óºî¤Ë°ÕÍß¡Ö¥Í¥¿¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¡×
²þ¤á¤Æº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ù±º»á¤Ï¡Ö±é¼Ô¤ÈÀ©ºî¤Î¡È¥¨¥´¤Î²ô¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤â¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®ÎÌ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®¤ò´Ý¤´¤È°û¤ß¹þ¤á¤ë¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¼ýÏ¿¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¿¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄê´üÆÃÈÖ²½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(Èî¸å»á)¡¢¡Öº£²ó¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(¿ù±º»á)¡¢¡Ö1²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÇÊüÁ÷¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼¡¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×(¤â¤ê»á)¤È¡¢Áá¤¯¤â¼¡²óºî¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸¤«¤é)ÊÔÀ®¤ÎÈî¸åÆÆ¿Í»á(BS¤è¤·¤â¤È)¡¢±é½Ð¤Î¿ù±º·¼ÂÀ»á(KAMPAI)¡¢¹½À®ºî²È¤Î¤â¤ê¤¢¤æ¤ß»á
¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÂç¤ß¤½¤«¤ÎÆÃÈÖ¤ÇÏÃÂê¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¶É¤ÎÇ¯Ëö¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ì´¤Î¡È´§ÈÖÁÈ¡É¤ò·ü¤±¤Æ¥×¥ì¥¼¥óÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹ÆÃÈÖ¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù(29Æü14:30¡Á)¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
½Ð¾ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ìîß·Í¢½Ð¡ØÌîß·Í¢½Ð¤ÎÄÌ¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤Ç!ÅìÃæÌî¡Ù¡¢µÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¡Ø¤½¤ì¤æ¤±!Ì¡²è¶µ¼¼¡Ù¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¡Ø¤¨¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¤¿¤«¤ê¼ò¡Ù¡¢¥É¥ó¥³¥³¡Ø¤ª¾Ð¤¤¹ñºÝ¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ù¡¢LLRÊ¡ÅÄ·Ã¸ç¡ØLLRÊ¡ÅÄ¤Î¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´Éô¿ô³Ø¤Í¡£¡Ù¡¢¥è¥Í¥À2000¡Ø¥è¥Í¥À2000¤Î2000¤Î¿²Ë·ÂÐºö¡Ù¡¢ÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡ØÅÄÄÅ¸¶Íý²»¤ÎÎáÏÂ¤Î¹©ºî²¦¤Ë²¶¤Ï¤Ê¤ë!¡Ù¤Î7ËÜ¡£¤É¤ì¤â·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿´ë²è°Æ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù
¡ûBS¤è¤·¤â¤È¤¬µá¤á¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Î´ë²è
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤Î´ë²è¤¬½é¤á¤ÆÄÌ¤Ã¤¿¤â¤ê»á¤Ï¡ÖBS¤è¤·¤â¤È¤À¤«¤é¤³¤½¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¼çÌò¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃåÁÛ¡£¤½¤³¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù(TBS)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø´§ÈÖÁÈ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¼õ¤±¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡ØÀ¤³¦¤Î´§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥Í¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤é?¡×¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤ä¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¡È(¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ê¤é)¤³¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤è¤Í¡É¤ä¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡É¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(¤â¤ê»á)
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼(YCA)¤ËÄÌ¤¦¹½À®ºî²È¤ÎÍñ¤Ë´ë²èÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿Èî¸å»á¤Ï¡Öº£Ç¯6·îËö¤ÎÊç½¸¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó´ë²è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î´ë²è¤âÀºÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤ê»á¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î´ë²è¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÀ©ºîÍ½»»¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢BS¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤«¤Ä±é¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤¬µá¤á¤ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤¿¡×(Èî¸å»á)¤È¡¢ÈÖÁÈ²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
±é½Ð¤Î¿ù±º»á¤¬¼õ¤±¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¡ÖÀ©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿·¤¿¤Ê´ë²è¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºî¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤Ë¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²è¤¬¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡û¥¼¥í¥¤¥Á¤Î´ë²è²ñµÄ¤ò20¸ÄÄ¶¹Ô¤¦¼ê´Ö¤Ò¤Þ
¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¡Ö·Ý¿Í»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¢þ¢þ·Ý¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾å¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤ë·Á¼°¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¤Ç´ë²è¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¶¯¤ß¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¡£¥³¥¢¤Ê·Ý¿Í¸õÊä¤ò´Þ¤à20ÁÈ°Ê¾å¤È¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¡¢¼ñÌ£¤ä¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë´ë²è¤Î¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë7ÁÈ¤òÁªÈ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÍ½Áª²ñ¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤â¼Â¸½¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¼¥í¥¤¥Á¤Î´ë²è²ñµÄ¤ò20¸Ä°Ê¾å¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×(Èî¸å»á)¤È¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×(¿ù±º»á)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤âÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤äÂæËÜ¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ü¥è¥Í¥À2000¤ÎÇ¾Æâ¤ò¶ñ¸½²½¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¥è¥Í¥À2000
·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢¥è¥Í¥À2000¤Î´ë²è¡Ø¥è¥Í¥À2000¤Î2000¤Î¿²Ë·ÂÐºö¡Ù¡£¿²Ë·ÂÐºö¤ËÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹!¡É¤È°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(¤â¤ê»á)¤È²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¤ÎVTR¤ò»£¤ë¥í¥±¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ô¥ó¤È¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×(Æ±)¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ýÏ¿ËÜÈÖ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎ®¤¹¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íý²ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(Æ±)¤È¡¢·Ý¿Í¤ÎÇ¾Æâ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢·îÄâÊýÀµ¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î´ë²è²ñµÄ¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î½Ð¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢²ñµÄÃæ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥í¥±¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ½é¤á¤ÆÌÌÇò¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë´ë²è¤¬²¿²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èî¸å»á¤Ï¡Ö¼êÃµ¤ê¤Çºî¤ê»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤¶·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤½¤ì¤é¤·¤¤À°¤Ã¤¿´ë²è¤è¤ê¤â¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«?¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë´ë²è¤Î¤Û¤¦¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï·Ý¿Í¤µ¤ó¼«¿È¤Î¡È¹¥¤¡É¤ä¡ÈÊÐ¤ê¡É¤«¤éÆþ¤Ã¤¿´ë²è¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤é¤·¤µ¡È¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¸ÄÀ¤ò¡È°ìµ¤¸«¡É¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÅÄÄÅ¸¶Íý²»
¡û90Ê¬ÈÖÁÈ¤ÎÍ½Äê¤¬µÞ¤¤ç2»þ´Ö¤Ë³ÈÂç
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¿³ºº°÷¤ÈÄó°Æ¼Ô¤¬¼Áµ¿±þÅú¤Ç¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ÄÌ¾ï¤Î¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¿ô¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¹ÖÉ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Í¥¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¼Áµ¿±þÅú¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤Î¿³ºº¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(¿ù±º»á)¤È±é½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î½Ð¾ì·Ý¿Í¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÇòÇ®¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó5»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤Ï90Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÊÔÀ®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¾®¥Ü¥±¤äºÙ¤«¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òµã¤¯µã¤¯ºï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÃÊ¼è¤ê¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×(¿ù±º»á)¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¤ç2»þ´ÖÈÖÁÈ¤Ë³ÈÂç¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÂÐ±þ¤â¡¢BS¤è¤·¤â¤È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¿³ºº¤òÌ³¤á¤ë¹½À®ºî²È¤ÎÍñ¤¿¤Á
¡ü¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¡Ö¡È¤ä¤Ã¤Ä¤±¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·
º£¤äÂ¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤ò¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ËÇ®ÎÌ¤òÃí¤°¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤â¤ê»á¤Ï¡ÖµÈÀî¤¤Ã¤Á¤ç¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤ÎYouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ìÎã¤òµó¤²¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÎÈÄÁÒ½ÓÇ·(¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹)¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡È¤ä¤Ã¤Ä¤±¡É¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÅÙÅª³Î¤Ê¼ÁÌä¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢½Ð¾ì·Ý¿Í¤¿¤Á¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûÁá¤¯¤â¼¡²óºî¤Ë°ÕÍß¡Ö¥Í¥¿¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¡×
²þ¤á¤Æº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ù±º»á¤Ï¡Ö±é¼Ô¤ÈÀ©ºî¤Î¡È¥¨¥´¤Î²ô¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤â¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®ÎÌ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®¤ò´Ý¤´¤È°û¤ß¹þ¤á¤ë¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¼ýÏ¿¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¿¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄê´üÆÃÈÖ²½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×(Èî¸å»á)¡¢¡Öº£²ó¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(¿ù±º»á)¡¢¡Ö1²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÇÊüÁ÷¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼¡¤Ë¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×(¤â¤ê»á)¤È¡¢Áá¤¯¤â¼¡²óºî¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸¤«¤é)ÊÔÀ®¤ÎÈî¸åÆÆ¿Í»á(BS¤è¤·¤â¤È)¡¢±é½Ð¤Î¿ù±º·¼ÂÀ»á(KAMPAI)¡¢¹½À®ºî²È¤Î¤â¤ê¤¢¤æ¤ß»á