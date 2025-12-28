¡È¿·º§¡É¸µÇµÌÚºä46ËÌÌîÆüÆà»Ò¡õ¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡¢´é´ó¤»¡È¥É¥¢¥Ã¥×¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÊ¤Ç¸µÇµÌÚºä46¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¤È¤Î¡È¥É¥¢¥Ã¥×¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡×ËÌÌîÆüÆà»Ò¡õ¥¥Þ¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤Í¦¼ù¤Î´é´ó¤»¡È¥É¥¢¥Ã¥×¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¯¥ì¥¤¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÌÌî¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£2¿Í¤Ï´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÕÁö¤Ç¤¹¤Í »Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ê2025Ç¯¤òÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
