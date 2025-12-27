¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«10kg°Ê¾å¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤À¤±¡Ú´ÊÃ±Áé¤»¥ë¡¼¥ë¡Û£³¤Ä
¡ÖºÇ¶áÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢gugudan¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¥ß¥Ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±Áé¤»¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¥ß¥Ê¤Ï£³¤Ä¤ÎÁé¤»½¬´·¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«10kg°Ê¾å¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±Æü£³¿©¤ÎÃæ¤Ç¡È¿©»öÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡É¤¹¤ë
£±Æü£³¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ê¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¿©»ö¤´¤È¤ÎÀÝ¼èÎÌ¡×¡£Ä«¡¢Ãë¡¢ÈÕ¤È¤¤Á¤ó¤È¿©»öÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²ÌUP¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ«¿©¤Ï£±Æü¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¹ë²Ú¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãë¿©¤ÏÄ«¿©¤è¤ê¤â¾¯¤··Ú¤á¤Ë¡¢Ìë¤Ï£±Æü¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¼ÁÁÇ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡È¤¢¤È¤Ï¿²¤ë¤À¤±¡É¤È¤¤¤¦Ìë¤Ë£±Æü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼ÁíÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î²¦Æ»¤È¤â¸À¤¨¤ë¿©»ö¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Ç¡ÈÍ¾·×¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¡É¤òÀÝ¤é¤Ê¤¤
Ãº»À°ûÎÁ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥ß¥Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÃº»À°ûÎÁ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËËþÊ¢´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ëÃº»À¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãº»À¿å¤Ë¤Ï·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ÎÂ¾¡¢ÈèÏ«²óÉü¤ä¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´ò¤·¤¤¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÊâ¤¯»þ´Ö¡É¤òÁý¤ä¤¹
´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤¨¤Ð·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬ÉÕ¤Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¸¥à¤Ç¤â±¿Æ°¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Êâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ß¥Ê¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥ß¥Ê¤Î¾ì¹ç¡¢£±¡Á£²±ØÊâ¤¯¡¢30Ê¬¡Á£±»þ´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿·ÚÅÙ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òÊâ¤¤Þ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤È½¬´·²½¤¹¤ë¼ÂÁ©ÎÏ¤â¸«½¬¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿£³¤Ä¤ÎÁé¤»¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â´ÊÃ±¤ÊÆâÍÆ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÂÎ·¿¥¡¼¥×¤ä¸ºÎÌ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆü¾ïÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¡Ö£±½µ´Ö¤Ç³Î¼Â¤Ë£³kgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥³¥Ä