¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤¦¤ï¤Ð¤¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ë¡È¿Í´ÖÁÝ½üµ¡¡É¤ÈÏ²¼¤ò°ú¤¤º¤é¤ì¡Ä¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¼êÅçÍ¥¡Ê43¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥áÂÎ¸³
¡Ö°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤I¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡Ö9³ä±³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÀ¶½ãÇÉ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿
¡¡¼Â¤Ï¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸»þÂå¡¢¾åÍú¤¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÁÔÀä¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¡×¤òÌ´¸«¤¿¾¯½÷¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò2ºÐ¥µ¥ÐÆÉ¤ó¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡¡©︎ÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
9³ä±³¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡½¡½¤¤ç¤¦¤Ï¼êÅç¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼êÅç¡Ë¡¡»ä¤ÎÈ¾À¸¤È¤«Ã¯¤«¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡©
¡½¡½¤¼¤Ã¤¿¤¤ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ²æ¡¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢±³9³ä¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¼êÅç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±³¤¬9³ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ»¨»ï¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Î»×¤¤¤Ä¤¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿¿¼Â¤¬¼´¤Ë¤¢¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦100ÇÜ¤Ë¤·¤ÆÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ÆÊÌÚ½Ð¿È¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â²È¤ÏÀùÌß²°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦ÊÄ¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤â¤¦É±°·¤¤¤Ç¤¹¡£·»¤¬2¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤º¤Ã¤È½÷¤Î»Ò¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤ÏÆâÊÛ·Ä¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½Ð¤·¤¿¤é¿Í¸«ÃÎ¤ê¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤ËÆ´¤ì¡¢¾®4¤«¤éÅìµþ¤Î·àÃÄÄÌ¤¤
¡½¡½¤â¤È¤â¤ÈÇÐÍ¥»ÖË¾¤Ç¾®³Ø4Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éÅìµþ¤Î·àÃÄ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤«Æ´¤ì¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡½÷Í¥¤µ¤óÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¤Ç¡£¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤ÎCM¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄÞ¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¿¤éÀ¶½ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¶Á¿¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤À·àÃÄ¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡ÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀ¸°Õµ¤¤À¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ò¥Ï¥Ö¤í¤¦¤¼¡×¤È¡¢¾®4¤¯¤é¤¤¤«¤é¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤¸¤á¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤¿»þ¤Ë°¸ý¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡Ö¾Ð¤¦¤Î¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå
¡½¡½Ãæ³Ø¤Ç¤â¤¤¤¸¤á¤ÏÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼êÅç¡¡»ä¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥â¥¹Ãæ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅ¨¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¾åÍú¤¤ò»ä¤Ë¥Ñ¡¼¥ó¥Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¼ª¸µ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡£³Ø¹»Ãæ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡£
¼êÅç¡¡¤½¤Î»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀèÀ¸¤¬¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡¡¼êÅç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¤ÆÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤ËÉÂ±¡¤À¤±Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤Á¤ÏÅ¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ë¼«Âð¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢µÕº¨¤ß¤µ¤ì¤Æ´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È·ÝÇ½³¦¤ÎÌ´¤Î¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ¤ä²ÈÂ²¤ò¼é¤í¤¦¤È¤«¿§¡¹¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Ãæ³ØÀ¸¤¬°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Èº£¹Í¤¨¤ì¤Ð»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÍú¤¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃË¤Î»Ò¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆÊª¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÁÝ½üÃæ¤Ë¡Ö¿Í´ÖÁÝ½üµ¡¡×¤ÈÂ¤ò»ý¤¿¤ì¤ÆÏ²¼¤ò°ú¤¤º¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì´¤È²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ö¥®¥êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡Åö»þ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Î´ù¤Ë²ÖÉÓ¤òÃÖ¤«¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤âÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ä¤é¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤ËÎø°¦¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤âÂçÌäÂê¤Ç¡Ä¡Ä¡£Ãæ³Ø¤Ç¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤ÈÎ¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÉ¸Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀèÇÚ¤Î½÷»Ò¤«¤é¤â¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é¤â¡¢²¼µéÀ¸¤«¤é¤â¡£¶µ²Ê½ñ¤Ë¡Ö¥Ð¥«¡×¡Ö¥Ö¥¹¡×¡Ö»à¤Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡£
¡½¡½Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤¤¤¸¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼êÅç¡¡¤â¤¦¤½¤ÎÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬À¸¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¿Æ¤¬²á¾ê¤ËË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é²È¤Ëµ¢¤ë¤È¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¿Ê³Ø¤Ç¤¤¤¸¤á¤«¤é²òÊü¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é½Ð±é¤ÇÌÜ·â¤·¤¿Èþ¤·¤¤½÷Í¥
¡½¡½Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼êÅç¡¡°ã¤¦¸©¤Î¡¢Ã¯¤â»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤ÇÉáÄÌ²Ê¤ÈÆÃ¿Ê¥³¡¼¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÆÃ¿Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤»Ò¤Ç¡¢Åö»þ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤â²¿¤â¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¤¥¸¥á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ïµß¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ï²¿¼Ò¤°¤é¤¤¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡30¼Ò¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸®ÊÂ¤ßÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤Ï²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌA¡¢À¸ÅÌB¤È¤«¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ÎÄ«Îé¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë²¿É´¿Í¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í»Ñ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ê¡£°ìÅÙ¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¾¾ÀãÂÙ»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸÷µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬·ÝÇ½¿Í¤À¡ª¡¡»ä¤â¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤½¤Î»þ¤«¤é°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¤À¤«¤é»ä¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
¼êÅç¡¡¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ëá¤±¤Ð»ä¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²á¾ê¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¶½ÉÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âÇÈßÑËü¾æ¡×ºÆ¸½¤Ë½Ð±é
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÇÐÍ¥»ÖË¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡»ä¡¢±éµ»¤Ï·ë¹½¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¤Ç¤â±éµ»¤ÏË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤¹¤È¤³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢18ºÐ¤ÇÃ»Âç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¿¤á¾åµþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ä¤¤¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤é¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¸«¤ëÌÜ¤Í¤¨¤Ê¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Í£°ìÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ç¤â»Å»ö¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âÇÈßÑËü¾æ¡×¤ÎºÆ¸½VTR¤Ë¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¼çÌò¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´é¤¬³ä¤È¥¥Ä¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¡Ö½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
µã¤¯µã¤¯²á·ã¤Ê¿åÃå¤òÃå¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï21ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏºÇ½é¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡¤¤¤ä¡¢3¤ÄÌÜ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Æþ¤ë»öÌ³½ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÅÝ»º¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¤¯¤é¤¤¤·¤«»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£3¤ÄÌÜ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ì¤ÐÁá¤¯½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿ÍÁ°¤Ç¿åÃå¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤¿¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï10Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢2ºÐ¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢19ºÐ¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤Ï»¨»ï¤Ç¤¹¤«¡©¡¡DVD¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡DVD¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤ÏÂæÏÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæÏÑ¤Ç¸½ÃÏ½¸¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç³¤³°¤Ë½é¤á¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤éÍ¶²ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤É¤³¤«¤ËÇä¤êÈô¤Ð¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È¤«ÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â»Å»ö¤À¤·¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡»£±Æ¼«ÂÎ¤â»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¿åÃå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¶»¤ÎÀèÃ¼¤·¤«±£¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÌÀÑ¤Î¾®¤µ¤Ê¿åÃå¤Ç¡£¤Ç¤â³¤³°¤À¤·Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢µã¤¯µã¤¯¡¢¤½¤Î²á·ã¤Ê¿åÃå¤òÃå¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡µã¤¯µã¤¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÉÔ°Â¤¹¤®¤Æ²ÈÂ²¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ì±þ¡Ö¤ä¤á¤ë¡©¡¡¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë