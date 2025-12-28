¡ÖºÇ¸å¤ÏÉÛ¤¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¸÷¤Ç±£¤·¤Æ¤¿¡×À¶½ãÇÉ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¼êÅçÍ¥¡Ê43¡Ë¤¬¸ì¤ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÈÃå¥¨¥í¡É¥°¥é¥É¥ë»þÂå
¡Ò¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤¦¤ï¤Ð¤¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¸ÝËì¤¬ÇË¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ë¡È¿Í´ÖÁÝ½üµ¡¡É¤ÈÏ²¼¤ò°ú¤¤º¤é¤ì¡Ä¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¼êÅçÍ¥¡Ê43¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥áÂÎ¸³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤I¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡Ö9³ä±³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖºÇ¸å¤ÏÉÛ¤¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¸÷¤Ç±£¤·¤Æ¤¿¡×¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿
¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ¦¤²¡×¤È¸À¤ï¤ì²á·ã¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿·¿Í»þÂå¤«¤é¡Ö°ìÈÕ80Ëü±ß¡×¤Î°¦¿Íµ¿ÏÇ¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡¡©︎ÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ¦¤²¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Ï21ºÐ¤Ç19ºÐ¤È¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉáÄÌ¤ÎÊý¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡¢¤è¤êÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¿åÃå¤òÃå¤ë¡ÖÃå¥¨¥í¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¡¢¼êÅç¤µ¤ó¤ÏÃå¥¨¥í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼êÅç¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ãå¥¨¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤µ¤è¤ê¤â¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãå¥¨¥í»þÂå¤Î2004Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖAngel Fruits¡×¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ÎÂçÈ¾¤Ç¿åÃå¤¹¤éÃå¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤Ç¤¿¤ÀÆý¼ó¤ò±£¤¹¤À¤±¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²á·ã¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÅç¡¡»£±Æ¤Î»þ¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢ÉÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ë¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¿åÃå¤ä°áÁõ¤ÏÃå¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤µ¤Ï¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏÉÛ¤¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¸÷¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¶É½ê¤ò¸÷¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Ï²¿¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç»£¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤¦Ã¦¤°¤³¤È¤ËËãáã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Äñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ËÊ¸¶ç¤Ê¤É¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡ÖÀµÅýÇÉ¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»ä¤â¿åÃå¤¬Ãå¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤é¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡¡¤ªÁ°¤Î¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¿åÃå¤òÃå¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡£ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éÏª½Ð¤·¤í¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¡£·ÝÇ½³¦¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÀöÇ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃ¦¤²¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤¦Ãå¥¨¥í¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿
¡½¡½¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼êÅç¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤ÏÃå¥¨¥í¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢³Æ¼ÒÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î°¦¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤òDVD¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÅç¡¡»ä¤âÃå¥¨¥í¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤¦Ãå¥¨¥í¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢´ë²è²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»Ò¤¬¡Ö¤ª¤Æ¤â¤È¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë³ä¤êÈ¤¤Î»æÂÞ¤Ç¶»¤ÎÀèÃ¼¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡Ö¥·¥¸¥ß¤Ç±£¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
·î¼ý10Ëü±ß¤Î»öÌ³½ê¤«¤é°ìÈÖÆþ¤ê¤¿¤¤»öÌ³½ê¤Ø°ÜÀÒ
¡½¡½À¸³è¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡Åö»þ·î10Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢²ÈÄÂ¤âÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ËµëÎÁ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÁ°¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¹ó¤¤»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¤â½êÂ°¤¹¤ë¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¤â¤¦»öÌ³½ê¤ò¾ö¤à¤«¤éÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÃÎ¿Í¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤Ã¤Æº£°ìÈÖÆþ¤ê¤¿¤¤»öÌ³½ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¤¼¤Ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤ÄÆþ¤ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£27ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥à°ÜÀÒ¸å¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤Ë¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¼êÅç¡¡¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ1ÈÖÌÜ¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤à¡ÊÃæÂ¼µÁ¹¬¤µ¤ó¡Ë¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤à¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ç»ä¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¼«¾Î¥ÉÊÑÂÖ¤Î¥É¥¨¥í¡×¼ÂºÝ¤Ï²¼¥Í¥¿¤ò²¼Ä´¤Ù
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¼«¾Î¥ÉÊÑÂÖ¤Î¥É¥¨¥í¡×¤È¼«¿È¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¥ã¥é¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤È¡¢¼«¤é²¼¥Í¥¿Êý¸þ¤ËÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÅç¡¡¤½¤Ã¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ï²¼¥Í¥¿¤È¤«¥¨¥í¤¤¸ÀÍÕ¡¢»ÅÁð¡¢¹ÔÆ°¤ò»¨»ï¤È¤«¤òÆÉ¤ó¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÃÎ¼±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë½Ö»þ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¥¨¥í¥¥ã¥é¤ÎÎ¢¤Ë¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤ËÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥¨¥í¤¤¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î°¦¿Íµ¿ÏÇ¡¢Âçºå¤Î°¦¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î±½
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥°¥é¥É¥ë¤¬¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú²°¤Ç¤â¥°¥é¥É¥ëÆ±»Î¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÅç¡¡¤½¤ÎÅö»þ¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç¥°¥é¥É¥ëÆ±»Î¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¶õµ¤¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¬¹µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¤â¤È¤â¤Èµ¤¤¬¾®¤µ¤¤¤·¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢½÷¤Î»Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤½¤â¤½¤â¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Î°Î¤¤¿Í¤Ë¡Ö¼êÅçÍ¥¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ·¤ó¤Ç¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È»ä¤Î°¤¤±½¤òÎ®¤¹»Ò¤È¤«¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î°¦¿Íµ¿ÏÇ¤òÎ®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤¢¤È·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¾ðÊó¤òË½Ïª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¼êÅç¤µ¤ó¡¢¢þ¢þ¤µ¤ó¤È´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ï¼êÅç¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö°ìÈÕ¤¤¤¯¤é¡×¤È¤¤¤¦±½¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡Âçºå¤Î°¦¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î±½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï°ìÈÕ80Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²¿¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤«¤é¡Ö¼êÅç¤µ¤ó¡¢°ìÈÕ20Ëü±ß¤Ç¤¤¤±¤ëÅìµþ¤Î°¦¿Í¥¯¥é¥Ö¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢Åìµþ¤À¤È20Ëü±ß¤Ã¤ÆÃÍÃÊ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦±½¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»ä¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
¤º¤Ã¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Î¥¨¥í¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¥ã¥é¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤ò¤º¤Ã¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î»ä¤Ë²ñ¤¦¤È¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¼êÅçÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤éÃËÀ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢20Âå¤Îº¢¤Ï¤ª¼ò¤â°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¿Í¤È¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤ë¤«¤é»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÄ¾µ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼êÅçÍ¥¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤È¡¢¿È¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë