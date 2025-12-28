¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ö¤¹¤´¤¤²óÉüÎÏ¡×¸«¤¿ÌÜ¥¬¥é¥ê¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¤Î¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤Õ¤Ã¤¯¤é¡ª¡¡Æ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡´Ý»³¤¬¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤Çµ®¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐ¶¶¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î´Ý»³¤ÎÎÙ¤Ç¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀÐ¶¶¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç´Ý»³¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿ÀÐ¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯4·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁá´ü¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿ÀÐ¶¶¡£Èà¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°æ¾å¸øÂ¤»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²óÉüÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Â¶È²È¤ÇÇÏ¼ç¤Î°Â¸¶¹À»Ê»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¤²óÉüÎÏ¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö´Ý»³ÌÐ¼ù¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shigeki23maruyama¡Ë
