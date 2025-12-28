自らの最後のメッセージを書き残す方法の1つ公正証書遺言。費用を払い、公証人が携わったから安心だと思っていると、思わぬ落とし穴に巻き込まれることもあるといいます。

公正証書遺言とは

遺言書は自分の意思や想いを相続人などに伝えるための手段の一つで、亡くなった人のメッセージ（遺言書）に沿って相続手続きが進められることから、残された人達の間で、争いやトラブルになるのを避けることが期待されます。

遺言書には「自筆証書遺言」と、公証人が関わる「公正証書遺言」などがあります。このうち「公正証書遺言」は、公証人の面前で、遺言者が遺言内容を口頭で話し、その内容を公証人が公正証書として作成するもので、原本は公証役場で保管、正本・謄本は遺言者が保管することになります。

公証人作成の安心感がある一方でデメリットも

公正証書遺言は公証役場で原本は保管されるため紛失・隠蔽・偽造・変造などのおそれがなく、家庭裁判所の検認は不要である一方、以下のデメリットがあると久屋アヴェニュー法律事務所の服部由美弁護士は指摘します。

□財産の価格に応じて作成手数料（費用）がかかる

□証人が2人以上必要

□作成手続きに手間がかかる

日付の新しいものが優先

公正証書遺言の作成には公証人が関与することから、もしかしたら、自筆証書遺言に優先するように思われている方がいるかもしれませんが、服部弁護士によると、自筆証書遺言、公正証書遺言といった遺言の種類によって優劣関係があるわけではなく、ある内容について、相互に矛盾する複数の遺言がみつかった場合、「遺言の種類を問わず、原則として、日付の新しいものが優先する」といいます。

例えば…遺言者は、生前、自らが経営する会社を一緒に長年働いてきた長男に譲るべく公正証書遺言を用意していました。ところが、死後、最後に入院していた病院で書かれたというメモ書きのような自筆証書遺言を次男が遺言者から預かっていたとして、家庭裁判所の検認の手続きがとられたという事案があったといいます。

たとえメモ書きのようであっても、自筆証書遺言として有効であるならば、それより前に書いた公正証書遺言よりも優先します。検認の手続きは遺言の有効性を確認するものではありません。この事案では、自筆証書遺言の有効性が問題となり、残念ながら、法廷闘争に発展したといいます。

公正証書遺言であっても、遺言能力が争われることも

公正証書遺言は、公証人が関与して作成され、2人以上の証人もいるため、その信頼性は高いといえます。とはいえ、「公正証書遺言の有効性を争ってやる」と言われることもゼロではないといいます。

服部弁護士は「特に、公正証書遺言作成時の遺言者の遺言能力を疑わせるような診療記録等の客観的証拠が存在する場合は、公正証書遺言であっても、無効と判断されてしまう可能性がないとは言えず、令和に入ってからも公正証書遺言が無効であると判断された判決はあります。ただし、公正証書遺言が無効と判断されるためのハードルは一般的には高い」としています。

また「相続は人生で必ず訪れるライフステージの1つ。先のことと考えずに家族や大切な人との絆を見つめ直し、後悔がないように自分の意思を残してほしい。残される人たちが笑顔で円満な形で財産を引き継ぐためにも相続の準備などで不安がある場合は専門家（弁護士など）に相談をしてほしい」としています。

【取材先】

久屋アヴェニュー法律事務所

弁護士 服部由美