松田聖子が、『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画に出演することが決定した。

1980年のデビュー以来、45年の長きに渡って音楽シーンの第一線を走り続けてきた松田聖子。紅白歌合戦への出演は5年ぶりとなる。今回の出演では初出場時（1980年）の紅白で歌唱した「青い珊瑚礁」を歌唱する。

放送100年の記念すべき紅白歌合戦を締めくくる特別企画として、紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後にNHKホールでの披露となるかたちだ。「アイドル」という枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」とも言える松田聖子のステージをお楽しみに。

◆ ◆ ◆

■松田聖子 コメント

放送100年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー45周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います。披露させていただく『青い珊瑚礁』は、私にとって初出場時の大切な原点と言える曲です。皆様への感謝を込めて、精一杯歌いたいと思います。大晦日に皆様と笑顔でお会いできることを楽しみにしています。

◆ ◆ ◆