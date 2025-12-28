¡Ö¼ýÏ¿Á°¤Ë¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç±£¤·¤Æ¤¿¡×¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¼êÅçÍ¥¡Ê43¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¥¨¥í¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤É²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÎ¢Â¦¡É
¡¡¶¯µ¤¤Ê¥¨¥í¥¥ã¥é¤ÎÎ¢¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¡¢NHK¤ÇÃ«´Ö¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤Î±ê¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¼ò¤òÒî¤Ã¤¿5Ç¯´Ö¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤µ¤°¤ì´ü¡×¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶ìÇº¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡¡©︎ÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¼ã¼ê·Ý¿Í¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÄÞº¯¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡½¡½¼þ¤ê¤«¤é¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¨¤Æ¶¯µ¤¤Ç¥¨¥í¤¤¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¼êÅç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÏÂç¿Í¤·¤¤À³Ê¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼êÅç¡Ë¡¡¤¿¤Ö¤ó²õ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¶ÛÄ¥¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éé¡Ëã¿¾¤¬ÀäÂÐ½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ýÏ¿Á°¤Ëé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ê¤Ë¤«ÄÞº¯¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¼¡¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ÏËè²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼ã¼ê·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤½¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¼ã¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡ÖºÇ¶á´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¤«°ìÀÚË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¡×¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¾ï¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£º£²ó¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤éÌÀÆüÌµ¿¦¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤ÏË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡MC¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡Ö¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡µÕ¤ËÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¦°ì¿Í½÷¤Î»Ò¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î»Ò¤ÎÊý¤¬¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë2ºÐ¤Î¥µ¥ÐÆÉ¤ß¤ò¹ðÇò
¡½¡½2012Ç¯¤Ë¤ÏTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÇ¯Îð¤ò2ºÐ¥µ¥ÐÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç¯Îðº¾¾Î¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÅç¡¡30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç30ºÐ¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï28ºÐ¤ÎÀßÄê¤Ç¡£20Âå¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤â¤¦¿´¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ö20ÂåºÇ¸å¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÆâ¿´¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦30Âå¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£Àê¤¤¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤·ë²Ì¤¬¤Ç¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ÏØüÇ¯¤Ê¤Î¤Ë»ÒÇ¯¤È¤·¤Æ¿¶Éñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Á³´î¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡»ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¤Ê¤È¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·Çä¤ì¤¿¤éÆ±µéÀ¸¤¬¡Ö¼êÅç¤ÏÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤éÏ³¤ì¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¸À¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËËÜÅö¤ÎÇ¯Îð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¤¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç¯Îðº¾¾Î¤È¤¤¤¨¤Ð¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿²ÆÀî½ã¤µ¤ó¤¬3ºÐ¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼êÅç¤µ¤ó¤âÇ¯Îðº¾¾Î¤ò¹ðÇò¤·¤¿¸å¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼êÅç¡¡Á´¤¯²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾±ê¾å¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¢ÀÚ¤ê¤È±³¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤é²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¡¢¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ¯Îð¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
E¥Æ¥ì½Ð±é¤ÇÂç¥¯¥ì¡¼¥à
¡½¡½±ê¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2011Ç¯¤ËE¥Æ¥ì¡Ö³Ú¤´¤Ï¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤âÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¹Ö»Õ¤¬ÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¼êÅç¤µ¤ó¤âÎÁÍý¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾Ò²ð¤ÎºÝ¤ËºÝ¤É¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤«¤éÃ«´Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÅç¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î·ï¤Ç°ì»þNHK¤Ë½Ð¶Ø¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤ÀNHKÂ¦¤Î±é½Ð¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¼êÅç¤µ¤ó¤Ï´°Á´¤ËÈï³²¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡°áÁõ¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²¿²ó¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÃ«´Ö¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊìÍÍÊý¤«¤éÂç¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ
¡½¡½NHK¤¬»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤2010Ç¯ÂåÁ°È¾º¢¤Î¼êÅç¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡¡Ö¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥é¤òÁÇ¼ê¤ÇÄÏ¤à¡×¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅöÁ³»öÁ°¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡³¤³°¤Ç¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¤òÁÇ¼ê¤ÇÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë·ù¤À¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È»öÌ³½ê¤Ë¥´¥ê²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡£¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë»öÌ³½ê¤Î³°¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬Á´°÷ÊÂ¤ó¤Ç¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¤Í¡ª¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÊÖ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¤ªÁ°¤é³Ð¤¨¤È¤±¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÂºÝ¡¢ ¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¤Î»þ¤Ï¸½¾ì¤«¤éËÜÅö¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎ¤òËÜÅö¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ìÈÖ¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤«¤â¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤¬°û¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¶ì¤¤¼ò¤À¤±¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤â½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ï³«¤«¤ì¤º
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È½÷Í¥¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Å»ö¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ç½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¼êÅç¡¡ÌµÍý¤«¤Ê¤È¤Ï½øÈ×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À30ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ»³ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤ÎÂçÌîÂÙ¹¤µ¤óµÓËÜ¤Ë¤è¤ëÉñÂæ¡Ö¤¤¤¤±³¡¢°¤¤±³¡×¤Ç¼ç±é¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿ÉáÄÌ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¸å¤Ï½÷Í¥¤Ë²¡¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤â»Å»ö¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£±éµ»¤Î»Å»ö¤¬Íè¤Æ¤âÌë¿¦¤È¤«¥¨¥í¤¤Ìò¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¤³¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£»ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¤½¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ï¸·¤·¤¯¤Æ¡£¸½¼Â¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç´èÄ¥¤ë»Ù¤¨¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¼êÅç¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÍ·¤ó¤À¤ê¡¢È±¤òÀ÷¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤µ¤°¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À»Å»ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¤âÁ´Á³»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÍî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Â¿¾¯¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£
»Å»ö¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤°¤ì¤Æ
¡½¡½¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢»Å»ö¼«ÂÎ¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ò¤òÍá¤Ó¤ë¤Û¤É°û¤ó¤Ç¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¡×¡ÖÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£½Ü¤¬²á¤®¤¿¤é¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡£
¡¡¤¢¤ì¤À¤±°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¿·¤·¤¤»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¥Ý¥ó¤È»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤Æ¡£
¡¡¤¢¤ÈÅö»þ¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëº¢¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤â»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤ÇÄ«¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬½Ð¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡¤½¤ì¤³¤½ºÇ¶á¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤µ¤°¤ì´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë