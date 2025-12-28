¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¡©¡¡Éé½ý¤·¤¿263²¯±ßFW¤ÎÂåÌò¸õÊä¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏFW¥¤¥µ¥¯¤¬Éé½ý¤Ç¾åÅÄ¤Ë´Ø¿´¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïº£²Æ¤ÎÌÜ¶ÌÊä¶¯¤À¤Ã¤¿FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¡ÖFeyenoord Report¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶±¤¨¤ë¡×¤È¾åÅÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°Àþ¤Î¶ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î20Æü¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥¤¥µ¥¯¤¬DF¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤«¤é¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¡£º¸Â¤Îç¤¹ü¹üÀÞ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¤¥µ¥¯¤ÎÂåÌò¤È¤Ê¤ëFW¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¸õÊä¤È¤·¤Æ¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾åÅÄ¤À¡£¡Ö¾åÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬Èà¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸µ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÈµìÃÎ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç17»î¹ç18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁöÃæ¡£¤½¤Î·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë1²¯2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó263²¯±ß¡Ë¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¥¤¥µ¥¯¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë