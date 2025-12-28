¡ÖÂÎÌÜÅö¤Æ¡×¤ÎÎø°¦¤ËÈèÊÀ¢ª¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ°ì»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¼êÅçÍ¥¡Ê43¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡Ò¡Ö¼ýÏ¿Á°¤Ë¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç±£¤·¤Æ¤¿¡×¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¼êÅçÍ¥¡Ê43¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¥¨¥í¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤É²õ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÎ¢Â¦¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤I¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ªÁê¼ê¤Ï¼êÅç¤µ¤ó¤ò10Ç¯Á°¤«¤é»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖºÇ¸å¤ÏÉÛ¤¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¸÷¤Ç±£¤·¤Æ¤¿¡×¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°ìÀÚ¸«¤º¤Ë¡ÖÂÎ¤è¤ê´é¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤Ë¡ÖÂÎÌÜÅö¤Æ¡×¤ÎÎø°¦¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¼êÅç¤µ¤ó¤Î¿´¤Ïµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡¡©︎ÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤â¤¦°ì²óÎø°¦¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡½¡½¼êÅç¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅçÍ¥¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¼êÅç¡Ë¡¡Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À½Ð²ñ¤¦Á°¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¿Í¤«¤é¤Ï10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡Ö¼êÅç¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â10Ç¯Á°¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á´À¹´ü¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ö¤É¤¦¤»¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê¤ä¤Ä¤À¤í¤¦¡£ÂÎÌÜÅö¤Æ¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¤²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´Á³½Ð²ñ¤¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÃÎ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÁ°¤Ë¼êÅç¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ì¥¢¤Ê¿Í¤¤¤ë¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¡£
¡¡»ä¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ò¥â¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤ÈÎø°¦¤·¤Æ¡¢Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤è¤¦¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óÎø°¦¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¹¥¤¤À¤È¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
10Ç¯°ìÅÓ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿É×
¡½¡½²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÎÉ×¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é»ä¤ò¸«¤Æ¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê½Ü¤¸¤ã¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¿Ì¤¨¤ë¿Í¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Þ¤À¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¶Ã¤¤¤Æ¡Öº£¤Î»þÂå¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ÆËÜÊª¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¿Í¡¢·¯¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»ä¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£10Ç¯°ìÅÓ¤Ë¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÇ®ÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¼êÅç¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÏËè²ó2»þ´Ö¤°¤é¤¤¡¢¼êÅçÍ¥¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤·¤«¤â»ä¤ÎÉ×¤Ã¤Æ¡¢¼êÅçÍ¥¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÁ´¤¯¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£
¡Ö¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£»ä¤Î²¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö´é¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö´é¡ª¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ÄÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÎÌÜÅö¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ì¥¢¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿´¶Æ°¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯°¦¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤òÆ¨¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤À¤±Ç®¤¤¿Í¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡Èà¤ß¤¿¤¤¤Ë²¼¥Í¥¿¤ò°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤â¤Þ¤º½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£5ºÐÇ¯²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¿ô¥ö·î¸å¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤ËµÞ¤Ë¸þ¤³¤¦¤¬Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦´°àú¤Ç¡¢¡Ö¹çÂÎ¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤³¤½¿Æ¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î°Â¿´´¶¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥´¡¼¥ë¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£1Ç¯È¾¤°¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸òºÝÃæ¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¼êÅç¡¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡¡¤Ç¤âÁ´¤¯»£¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈà»á¤¤¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤Î½µ´©»ï¤Ë¤âÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¨¤¨¡¼¡ª¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡ ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¡£SNS¤È¤«¤Ç¤â¥¼¥í¤Ç¡£1¿Í¤°¤é¤¤³È»¶¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¼êÅçÍ¥¤¬ÃË¤È¤¤¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÊÑÁõ¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤±¤É¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤·¤Æ2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï½Ð»º¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»Ò°é¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡Ä¶³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤éÂÎÎÏ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¥¤¥ä¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤»¤º¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£´ñÀ×Åª¤Ë¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ì¤¿¤«¤é¤â¤¦´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¼êÅç¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¸·¤·¤¤º£¤À¤Ã¤¿¤é¥»¥¯¥·¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤Ç¤ÏÌÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥¨¥í¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÊÌ¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿§¤ò¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤âÁ´Á³¥¨¥í¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼êÅç²È¤ÏÌÈ±Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢µÞ¤Ë²Ç¤¬²¼¥Í¥¿¤È¤«¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤È¤«¸À¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£¸þ¤³¤¦¤Î¤ªÉãÍÍ¤Ï»ä¤ÎSNS¤ò·ë¹½¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿Æü¤Ë¤ÏÂ¿Ê¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¤Î¤ªÊìÍÍ¤È¤«¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ï¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼êÅç¡¡»ä¡Ö°úÂà¡×¤Î¥¤¤Î»ú¤â¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬ÃË¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê²á·ã¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
·ÝÇ½³¦¤ò¼¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤â¤·¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¾Íè¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢»ß¤á¤Þ¤¹¤«¡©¡¡´«¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡»ä¤Ï´«¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£°ì²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤ÆËÜ¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤¬¼êÅçÍ¥¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼êÅçÍ¥¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÄã¤¤¤Î¤Ï¼êÅç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£
¼êÅç¡¡Äã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°ì½Ö¤Í¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢»ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¸åÇÚ¤Î¥°¥é¥É¥ë¤Ë¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡Àº¿À¤òÉÂ¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤á¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤ÎºÇÃæ¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¿§¡¹È¿¾Ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¹ó¤¤¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤â¿§¡¹Á´Éôµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤Æ¡¢¿É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤Ç¤À¤í¤¦¡£¤¿¤Ö¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢·ÝÇ½³¦¤¬¡£º£¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙ
¡½¡½º£¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤â¤È¤â¤È¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿±éµ»¤Î»Å»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡¤ª¼Çµï¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼êÅç¡¡¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÈ±¤â¤º¤Ã¤È¹õ¤¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÏ©Àþ¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢°ì²ó¤Þ¤¿¤ä¤µ¤°¤ì¤Æº£¤ÏÃãÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°¤Çº£¸å¡¢°ìÈÖ²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¼êÅç¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£MC¤ÎÊý¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤Ï¤Ò¤ÊÃÅ¤Ç°ìÈÖÃ¼¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£MC¤ÎÊý¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ÚÌÀ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À»ä¤Ï¤Ò¤ÊÃÅ¤¬2ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¾åÃÊ¤Ç²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ²¼ÃÊ¤Î¿¿¤óÃæ¤È¤«¡¢MC¤Ë¶á¤¤ÀÊ¤ËºÂ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇ¤Î»Ñ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¼êÅç¡¡ÀäÂÐÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£ËÜÅö¤ËÁÇ¤Î¼êÅçÍ¥¤Ê¤ó¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡Ö¼êÅçÍ¥¡×¤ò¤â¤¦°ì²ó°é¤Æ¾å¤²¤Æ¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë