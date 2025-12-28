¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ä¡×ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Â¹¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢´õ¾¯¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ëÆý¤¬¤ó¡È¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Êì¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤È¡¢¤È¤¤É¤ÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ëÌ¼¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯5·î¤ËºÆº§¤·¤¿À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤ÈÀ¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Â¹¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢»á¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÇßµÜÃ¤É×¤¬½ª¤Î½»½è¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¿¿Äá¤Î¹ëÅ¡¤ò¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Ï2019Ç¯¤ËËýÀ¿ÕÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦ÇßµÜÃ¤É×»á¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ÈÌ¼¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÆ©ÀÏ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î´Ø·¸¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó
¢¡¢¡¢¡
É´¡¹²Ì¤ÎÉã¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ
¡¡Î¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÈÉ´¡¹²Ì¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¿É¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Â¹¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤«¡£ÁÄÉã¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ç¤±¤Æ¤¤¤¿Éã¿ÆÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Å®°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¡¢¥¿¥³¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÍÄ¤¤É´¡¹²Ì¤¬Ï³¤é¤·¤¿°ì¸À¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢É´¡¹²Ì¡£¥¿¥³¤À¤¾¡×
¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÊª¤Î¥¿¥³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡¡¤¦¤Á¤Ç»ô¤¦¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¿¥³¤Ã¤Æ»ô¤¨¤ë¤Î¡©¡×
¡¡É´¡¹²Ì¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤È¥Þ¥Þ¤Ï¤¦¤Í¤ë¥¿¥³¤Ë¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¯¤ê¡£¥Ñ¥Ñ¤¬ÎÁÍý¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥¿¥³¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤«¤¤¤Þ¤¤¤Á³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËË¾¤ß¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤Â¤Ã¤Â¡×
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¡¢¶âµû¤¹¤¯¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ó¤É¤ªº×¤ê¤Ç¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÉÃ¤ÇÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢É´¡¹²Ì¡£¶âµû¤¹¤¯¤¤¤¹¤ë¤¾¡×
¡¡¿ô¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤ÎÂç¤¤Ê²ÈÄíÍÑ¥×¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤»¤Ã¤»¤ÈËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤³¤ØÇ®ÂÓµû²°¤µ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢100É¤¤¯¤é¤¤¤Î¶âµû¤òÊü¤Ä¡£¤´ÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¦Æ»¶ñ¡Ö¥Ý¥¤¡×¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥¥ã¥Ã¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤±¤Ã¤³¤¦´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¤À¤±¤É¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈË¾¤ß¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡¢É´¡¹²Ì¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤¿¤â¤ÎÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ñ¤Ï¡Ö¤¢¡©¡×¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤Ï¤Ï¡Á¤ó¡×¤È¤¤¤¦´é¤Ë¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢¥¢¥ó¥Ê¡£¤µ¤Æ¤Ï¤ª¤Þ¤¨¡¢¤Ò¤¬¤ó¤Ç¤ó¤À¤í¡×
¡¡¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
í´í°¤Ê¤¯É´¡¹²Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ
¡ÖÂ¹¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¤Î¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É´¡¹²Ì¤ò¼é¤ëÉã¿ÆÅª¤ÊÌò³ä¤âÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡É´¡¹²Ì¤ò¼«Í³¤Ê¹»É÷¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¾Ìç¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¤È¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬É´¡¹²Ì¤òÏ¢¤ì¤Æ²È¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¥Ñ¥Ñ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ³Ø¤¹¤ë¤äËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«¡¢»ä¤¬É´¡¹²Ì¤È½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤ª¤¤¡¢¥¢¥ó¥Ê¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡£²¶¤¬¹Ô¤¯¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÉ´¡¹²Ì¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥¯¥Û¥¯´é¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¹¥¡¹Ìì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ó¥·¥Ã¤È¥¥á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¡¢É´¡¹²Ì¤¬¥×¡¼¥ë¤ÇÅ®¤ì¤«¤±¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢í´í°¤Ê¤¯¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï60Âå¤Ê¤«¤Ð¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤½ÓÉÒ¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥ë»ö·ï°Ê¹ß¤Ï¡¢³¤¿åÍá¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´Æ»ë°÷¾õÂÖ¤ÇÉ´¡¹²Ì¤«¤é°ì»þ¤âÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤ËÀõÀ¥¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÈ¤¬Íè¤ë¤È¡ÖÉ´¡¹²Ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¡¢Î®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Í·¤Ö¤È¤¤ÏÉ´¡¹²Ì¤Îµ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤«¤é¡¢2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¤âº½Í·¤Ó¤Î¤ª¶¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¶¥é¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯8»þ´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤¬Âç¹¥Êª
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤âÉ´¡¹²Ì¤ËÃí¤®¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÊÛÅö¤â¤»¤Ã¤»¤Èºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±¤¿ÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÏÉ´¡¹²Ì¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÉ´¡¹²Ì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡£¡Ö¤Â¤Ã¤Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»È¤¦¤Î¤Ï¡¢µª¥Î¹ñ²°¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ò¥ì¤«¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÇöÀÚ¤ê¤òÆù¤Ë¾è¤»¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ30Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¡¢¼ê´Ö¤â»þ´Ö¤â³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ä«7»þ30Ê¬¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢É´¡¹²Ì¤¬¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ñ¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢É´¡¹²Ì¡ª¡¡º£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡×
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡×
¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡É´¡¹²Ì¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀÄ»³¤Îµª¥Î¹ñ²°¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢9»þ30Ê¬¤Î³«Å¹¤òÂÔ¤Ä¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡¢»æÂÞ3¤ÄÊ¬¤â¿©ºà¤òÇã¤¤¹þ¤à¡£µª¥Î¹ñ²°¤Ø¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë½Ð¤Ê¤¤Æü¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ì¤â¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤â¾ï¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¢¤ë¾õÂÖ¡£
¡ÖÍ§Ã£¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¡¡É´¡¹²Ì¤¬³Ø¹»¤«¤é¡Ö¤Â¤Ã¤Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤è¡×
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤ÇÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Õ¥ó¥¹¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÉ¡Â©¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¤´ÈÓ¤òÂÔ¤Æ¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á
¡¡»ä¤â¥Þ¥Þ¤â¡Ö¤Â¤Ã¤Â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ÏÂç¹¥Êª¤Ç¡¢É´¡¹²Ì¤¬¤Í¤À¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¾®Ìö¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÏÎÁÍý¤Ë¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Â¤Ã¤Â¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¡©¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¨¡©¡×
¡¡É´¡¹²Ì¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À»Å¹þ¤ß¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È¿æ¤¤¿¤ÆÌ¿¡É¡£»ä¤¿¤Á¤â¿æ¤¤¿¤Æ¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¡È¾ø¤é¤·Ì¿¡É¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»Å¹þ¤ß¤Ë¤â¼ê´Ö¤ò³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¶¥ë¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÌÖÌÜ¤«¤éÏ³¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÊÆ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡£¥¶¥ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÊÆ¤ò¿å¤¬Æ©¤ÄÌ¤ë¤Þ¤ÇÀö¤Ã¤Æ¡¢É¹¿å¤Ë30Ê¬¿»¤¹¤Î¤¬´ðËÜ¡£¿æÈÓ´ï¤«¤é¥Ô¡¼¤È¿æÈÓ´°Î»¤Î¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë³¸¤ò³«¤±¤º¤Ë10Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¾ø¤é¤¹¡£³¸¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢ºÚÈ¤¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¦¥Á¥ï¤Ç¤¢¤ª¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤´ÈÓ¤òº®¤¼¤ë¡£¤½¤ì¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¤ªÏÒ¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤è¤½¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÊ¢¤Î¸º¤Ã¤Æ¤ëÆü¤Ï¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¿å¤Ë¿»¤·¤¿ÊÆ¤ò¥Ñ¥Ñ¤¬¥¸¡¼¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¸å¤í¤Ç¡¢»ä¤ÈÉ´¡¹²Ì¤Ï¡Ö¥µ¥È¥¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡×
¡¡¤Á¤Ã¤È¤â²æËý¶¯¤¯¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ó¥¹¥«¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ø¤é¤·¤Î10Ê¬´Ö¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¿æÈÓ´ï¤Î³¸¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤é¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤À¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£
¼Ì¿¿¡áÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë