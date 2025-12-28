¡ÖÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ë¾Êó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢Â¹¤ÈÇßµÜÃ¤É×¤ÎºÇ¸å¤ÎÅÅÏÃ
¡Ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ä¡×ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Â¹¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦ÇßµÜÃ¤É×¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢´õ¾¯¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ëÆý¤¬¤ó¡È¿»½áÀ¾®ÍÕ¤¬¤ó¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Êì¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤È¡¢¤È¤¤É¤ÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ëÌ¼¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯5·î¤ËºÆº§¤·¤¿À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤ÈÀ¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Â¹¡¦É´¡¹²Ì¤µ¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢»á¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÇßµÜÃ¤É×¤¬½ª¤Î½»½è¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¿¿Äá¤Î¹ëÅ¡¤ò¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Ï2019Ç¯¤ËËýÀ¿ÕÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦ÇßµÜÃ¤É×»á¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ÈÌ¼¤ÎÉ´¡¹²Ì¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÆ©ÀÏ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î´Ø·¸¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡¡É´¡¹²Ì¤Î¤½¤Ð¤ËÉã¿Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡È100¡ó¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥Ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë²ÈÂ²¤Ç½Ð¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢É´¡¹²Ì¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É´¡¹²Ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ñ¤ÏÁÄÉã¤À¤±¤ÉÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÈÕÇ¯¤Î¥Ñ¥Ñ¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤É¤¯´¶¾ð¤ò¤«¤Íð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î»Ñ¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó
¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ
¡¡¥Ñ¥Ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢2019Ç¯¤Ë6ÅÙÌÜ¤Î¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ëÇ¢´É¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢Ç¢´É¤È°ì½ï¤Ë¿ÕÂ¡¤òÅ¦½Ð¤·¤Æ¿Í¹©Æ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É´¡¹²Ì¤òÏ¢¤ì¤Æ¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ë¿¿Äá¤ÎÊÌÁñ¤Ø¡ÖÀ¸Â¸³ÎÇ§¡×¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½µ3²ó¡¢1²ó¤Ë¤Ä¤4»þ´Ö¡£ÉÂ±¡¤Þ¤Ç¤Ï±ýÉü6»þ´Ö¡£Æ©ÀÏ¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤±¤º¡¢¿©À¸³è¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´é¤ò¸«¤ë¤äÅö¤¿¤ê»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢É´¡¹²Ì¤Ï17ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥¡¹Ìì¤Î¥Ñ¥Ñ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ò¤É¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿É¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¿¿Äá¤Ë¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡¢Åìµþ¤Ë»ä¤ÈÉ´¡¹²Ì¡£¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇµÌÚºä¤Ë4¿Í°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¿¿Äá¤ÈÅìµþ¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡É´¡¹²Ì¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë¤Î8»þ¤ËÎý½¬¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¤Û¤«¤Ë»ä¤«¥Þ¥Þ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Ï2¿Í¤È¤â²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É´¡¹²Ì¤¬µ¢¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¦¥ó¥Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥¨¥µ¤â¤¢¤²¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Éô²°¤â»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤è¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡Îý½¬µ¢¤ê¤ÎÉ´¡¹²Ì¤Ï¤Ø¥È¤Ø¥È¤Ç¡¢ÀÕ¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö²¶¤¬¥·¥ã¥¥·¥ã¥Æ°¤±¤Ê¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡ª¡×¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÂç¥²¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Â¤Ã¤Â¡¢ÉñÄá¤Ëµ¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Çä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¤ÈÉ´¡¹²Ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤è¤ê¤âÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÃçÄ¾¤ê¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÍâÆü¤ËÉ´¡¹²Ì¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä«5»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÏÆ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¿¿Äá¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É´¡¹²Ì¤È¥Ñ¥Ñ¤ÎºÇ¸å¤ÎÅÅÏÃ
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤¢¤È¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ñ¥Ñ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÎå¤Þ¤·¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÁá¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥ó¥«¤ÎÄ¾¸å¡£¤É¤³¤«µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÅÅÏÃ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ù¤Ä¤ËÌ¼¤À¤«¤é¤È¤«¤Ð¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤É´¡¹²Ì¤Ï17ºÐ¡£»ä¤¬17ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë²È½Ð¾åÅù¤Ç²¿Æü¤â¸ý¤òÍø¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£10Âå¤Î¤³¤í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤ÏÍ¥¾¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÉ´¡¹²Ì¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡ÖÉ´¡¹²Ì¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ê¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¸å¤Ç³Ý¤±¤ë¤«¤é¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ã»¤¯¤Æ¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢¤Â¤Ã¤Â¤«¤éÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤½¤¦¡×
¡¡¤À¤±¤É¡¢ÍâÆü¤«¤éÅÅÏÃ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸å²ù¤È¼«ÀÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é
¡¡¥Ñ¥Ñ¤ÎÂÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆóµòÅÀÀ¸³è¤â¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ï¿¿Äá¤ÎÊÌÁñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É´¡¹²Ì¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤âÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌó1¥ö·î¸å¤Î12·î19Æü¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Êó¤»¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ´¡¹²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤Ï»ä¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÉ´¡¹²Ì¤Ë³Ý¤±¤¿¡£
¡¡É´¡¹²Ì¤ÏºÇ¸å¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤È¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êó¤»¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿É´¡¹²Ì¤Î¿´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤Ò¤É¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Â¤Ã¤Â¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Ñ¥Ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢É´¡¹²Ì¤Ï¥Ñ¥Ñ¤È¤Î°ì·ï¤ò¤º¤Ã¤È°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸å²ù¤È¼«ÀÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¤É¤¦¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤¼¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Æ®ÉÂ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ
¡¡Ç¢´É¤È°ì½ï¤Ë¿ÕÂ¡¤òÁ´Å¦¤»¤º¡¢¿Í¹©Æ©ÀÏ¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤ÈÇ¢´É¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï80ºÐ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¿Ê¹Ô¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£Æ©ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤À¤ä¤«¤ËÍ¾À¸¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¥Ñ¥Ñ¤â¥Þ¥Þ¤â»ä¤âÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ï°å»Õ¤«¤é¤Î¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Î20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ï¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¿©¤ÙÊª¤â¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ª¿å¤â°û¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Â¤Ã¤Â¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æ®ÉÂ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼Ì¿¿¡áÎëÌÚ¼·³¨¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¡Ö¿Æ¤Î¥¨¥´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×ÇßµÜÃ¤É×¤Î»à¤«¤é5Ç¯¡¢¼«¿È¤Î¤¬¤óÀë¹ð¡ÄÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¶ÛµÞµ¢¹ñ¤·¤¿Ì¼¤Ø¤Î»×¤¤¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë