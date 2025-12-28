¡Ö»ä¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÀä¶ç¤·¤¿¡×Å·ºÍ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡õ¥È¥Ã¥×Ä´¶µ»Õ¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ë·ë²Ì¤Ï¡ÄÇÏ¼ç¡¦Æ£ÅÄ¿¸¡Ê52¡Ë¤¬ÄË´¶¤·¤¿¡È3²¯±ß½Ð¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡É¶¥ÇÏ¤ÎÆñ¤·¤µ¡ÔÍÇÏµÇ°¤Ë¤â°¦ÇÏ¤¬½ÐÁö¡Õ
¡¡ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÈá´ê¤È¤µ¤ì¤ë³®ÀûÌç¾Þ¡£Å·ºÍ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡¢¥È¥Ã¥×Ä´¶µ»Õ¤ÎÌðºîË§¿Í»á¤ÈËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇÄ©¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¡¦Æ£ÅÄ¿¸»á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¶¥ÇÏ¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤Ï¡©¡¡Îß·×9ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¾¡Éé´ã ¡Ö²¡¤·°ú¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
2024Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¡×
¡¡2024Ç¯10·î¡¢1Çñ3Æü¤ÎÃÆ´Ý¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Î°¦ÇÏ¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬½ÐÁö¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÏ¼ç4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦³®ÀûÌç¾Þ¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¥¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ¡¢ÌðºîË§¿Í»á¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡£Á´·»¤¬³®ÀûÌç¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÎÉ·ìÇÏ¤Ç¡¢¶¥¤êÅöÆü¤ÏÌðºîÀèÀ¸¤ËÇ¤¤»¤Æ»ä¤ÏÆüËÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¾å¾º¤·¡¢210Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÆüËÜ±ß¤Ç3²¯±ßÄ¶¤¨¡Ë¤ÇÍî»¥¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Í½»»¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÌðºîÀèÀ¸¤Ï¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥·¥ó¥´¥¸¥é¤Î¡Ö¥·¥ó¡×¤È¹ÄÄë¤Î¡Ö¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò³Ú¾¡¤·¡¢ºòÇ¯½©¤ËG·µþÅÔ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Á¡¢Êë¤ì¤ÎGµ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï2Ãå¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³®ÀûÌç¾Þ»²Àï¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÍèÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µÇ°¼õ¸³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ËÜÈÖ¤Î3½µÁ°¡¢Á°¾¥Àï¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿²¤½£¤Î¶¯¹ë½¸¤¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎGµ¤Ç¹¥Áö¤·¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎÇÏ¤¬Èá´ê¤Î³®ÀûÌç¾Þ½éÀ©ÇÆ¤«¤â¤È¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î½ÐÁö¤¬º£Ç¯¤Ï1Æ¬¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³®ÀûÌç¾Þ¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¶²¤é¤¯¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¶Á¤¤¬¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÈá´ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
²áµî¤Î·Ð¸³¤ÏÁ´¤ÆÎÈ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥ª¥Ã¥º¤Ç5ÈÖ¿Íµ¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ÞÊ¬¤Ë·è¤á¡¢ÌÜÏÀ¸«ÄÌ¤ê¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Æ»Ãæ¤ÏÁ°¤Ø¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤Î¤ò²æËý¤µ¤»¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ëÍýÁÛ¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡¢°ìµ¤¤ËÃÆ¤±¡¢¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¡© ¤É¤¦¤·¤¿¡Ä¡ÄÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡¢ÇÏ·²¤ÎÃæ¤Ç¿¤Ó¤¢¤°¤Í¤ë¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¤Ï¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î´ÑµÒÀÊ¤ÇÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¡¢ÌðºîÀèÀ¸¤â¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¼èºà¥¯¥ë¡¼¤â¡¢Ã¯¤â²¿¤â¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌðºîÀèÀ¸¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÐí¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ä¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÉÃæ¤ÎÉÔÎÉ¡×ÇÏ¾ì¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¡·ë²Ì¤Ï12Ãå¡£ÇÔ°ø¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬»´ÇÔ¤À¡£ÅöÆü¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Î½ÅÇÏ¾ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¸À¤¨¤ÐÉÔÎÉÃæ¤ÎÉÔÎÉ¤é¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¹ñÆâ¤ÎÆ±µ÷Î¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ10ÉÃ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É·èÃå¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Î¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÉÔ¸þ¤¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÀä¶ç¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÅö¤Ï²ù¤·¤¤¤È¤«ÍîÃÀ¤È¤«¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÇÏ¼ç4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç²÷µó¤À¤·¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÇÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢ÌðºîÀèÀ¸¤È±¹¼Ë¤Î³§¤µ¤ó¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤¹¤ë¤È¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡ÌðºîÀèÀ¸¤ÏÄ¹¤¤Ä´¶µ»Õ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢º£²ó¤É¤ì¤Û¤ÉËÜµ¤¤Ç¾¡¤Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢»ä¤Ë¤ÏÄË¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³¤³°±óÀ¬¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Á¡ºÙ¤ÊÃÊ¼è¤ê¤ÈÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ÏÁ´¤ÆÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æº£²ó¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡±¹¼Ë¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢1¥ö·î¤âÁ°¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹Æþ¤ê¤·¡¢ÇÏ¤È¶¦¤Ë²á¤´¤·¡¢1¥ß¥ê¤Ç¤â¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤È¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤À¤±¤É¡¢¶¥ÇÏ°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£
¡¡ÇÏ¼ç¤Î»ä°Ê³°¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±¹¼Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇÏ¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢µ³¼ê¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥×¥í¤òÂº½Å¤·¤ÆÇ¤¤»¤ë¡×¤À¡£¤½¤ÎÊý¿Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ë°Í¤ë¡£
