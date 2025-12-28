¡Öµ³¼ê¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡ÄÍÇÏµÇ°¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤ª»Å»ö¡É
¡¡º£Ç¯¤â¤¤¤è¤¤¤è»ÕÁö¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦ÍÇÏµÇ°¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿TV¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¥ÇÏ³¦Á´ÂÎ¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤òºÌ¤ë¡È²Ú¡É¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌò³ä¤Ë¤ÏÅö½é¡Ö¶¥ÇÏ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²ûµ¿Åª¤ÊÌÜ¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡23ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢24ºÐ¤«¤é¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿É±Ìî¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¶¥ÇÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ö¶¥ÇÏ¾ì¤Î²Ú¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤ª»Å»ö
¡½¡½¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤«¡©
É±Ìî¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢É±Ìî¡Ë¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¸ý¼è¤ê¼°¡Ê¾¡ÍøÇÏ¤òÉ½¾´¤¹¤ëµÇ°»£±Æ¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÆÃÊÌ¶¥Áö¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤¬¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ËÆþ¾ì¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
É±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤«¤é¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³ÇÏ¼ç¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÇÏ¼ç¤Î½êÍÇÏ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¸ý¼è¤ê¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¼«¿È¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï»ä¤ò´Þ¤á¤¿4¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ³¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ä¥¸¤ËÊÖÅú¤·¤¿¤é¡¢¸øÀµ¶¥ÇÏ¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É±Ìî¡¡¤½¤ì¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£ÇÏ·ô¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Áö¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È´Ö¶á¤Ç¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤âµ³¼ê¤â¤Þ¤ÀÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¶¥ÇÏ¤Ê¤ó¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¶¥ÇÏ¤Ï¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
É±Ìî¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¾èÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¶¥ÇÏ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç»ä¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾èÇÏ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É±Ìî¡¡12ºÐ¤«¤éº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦16Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÊÙ¶¯¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¾Êý¤È¤â¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ä¥Ð¥ì¡¼¤ÏÁªÂò»è¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤é¾èÇÏ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ã¤ÆÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¤Ã¤«¤±¡É
¡½¡½¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡©
É±Ìî¡¡¸øÊç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤¯¡Ö¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤ÏJRA¤Î¿¦°÷¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â°ÊÁ°¤Ï¡Ö´ÇÈÄ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¶¥ÇÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¤¬¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
É±Ìî¡¡¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¡ÊÇÏ¼ç¡¢Ä´¶µ»Õ¡¢µ³¼ê¤Ê¤É¡Ë¤¬Á´°÷ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¶¥ÇÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸ý¼è¤ê¼°¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Ã¤¿¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£GI¤Î¤È¤¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¶¥ÇÏ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï2022Ç¯¤Î9·î¤¬¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î½éÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
É±Ìî¡¡¤¸¤Ä¤ÏºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
É±Ìî¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï¶¥ÇÏ¤Ê¤ó¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ëã¿ý¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ì¼ï¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Ï¤¿¤À¤Î¤ª¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦È¿¶Á¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
É±Ìî¡¡¡Öµ³¼ê¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ý¼è¤ê¼°¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦ÄøÅÙ¤·¤«ÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤¹µ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¿´³°¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Ï¤¿¤À¤Î¤ª¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¡©
É±Ìî¡¡¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Î³èÆ°¤òSNS¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ë¤·¤ã¤Ù¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯SNS¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¼çºÅ¼Ô¥µ¥¤¥É¤è¤ê¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÃí°Õ´µ¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ö¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤ò3Ç¯´Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦»ä¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉ±Ìî¡áÇÏ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢É÷ÄÌ¤·¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡×¤¬¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½¡½¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
É±Ìî¡¡¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüº¢¤«¤é¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¼ç¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³èÆ°¤Î¼ñ»Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤â¶¥ÇÏ¾ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¾èÇÏ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥ì¥Ç¥£¤ò¸½Ìò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÍ¶Æ³ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½É±Ìî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
É±Ìî¡¡¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£1Æ¬¤ÎÇÏ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¡¢°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¼è¤ê¼°¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤ÎÉôÊ¬¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
