¡¡·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Çµ¯¤¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï28Æü¡¢·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¡½¿å¾åIC¡Ê¤¤¤º¤ì¤â·²ÇÏ¡Ë´Ö¤Î²¼¤êÀþ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¹Ô»ß¤á¤òÆ±Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Éüµì¹©»ö¤Î¤¿¤á¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþµ¬À©¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¾å¤êÀþ¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþµ¬À©¤â´Þ¤á¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É67Âæ¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÂ¿½Å»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ë¤È2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£