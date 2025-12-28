¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡Û ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¡¡28Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡¡Ì¥¤»¤¿¸¸ÁÛÅª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ø±é
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÅöÆü¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö12·î24Æü¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Ç11²óÌÜ¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï1997Ç¯¤è¤ê»Ï¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£Ç¯¤Ç28Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤È»ç¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤È¶¦¤Ë¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢½ª±é¸å¤ÎºÇ¸å¤Î°§»¢¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï²¿¤«¤È¤ªË»¤·¤¤¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Ç·ò¹¯¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤½¤Ã¤È¿»¤ê´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖDS¡Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡¤ª¿ÈÂÎµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï²¿¤«¤È¤ªË»¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÌµÍý¤»¤º¤Ë¤ª¿ÈÂÎÂç»ö¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤ËÊâ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
