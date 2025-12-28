¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ÐºÒ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é½÷À1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô
27ÆüÌë¡¢°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢¿å¸Í»ÔÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¿å¸ÍÂè°ì¥Û¥Æ¥ë¿·´Û¡×¤Ç¡¢¡Ö·úÊªÆâ¤«¤é±ê¤È¹õ±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾¾Æ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï1¿Í¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò1¿Í¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ10¿Í¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£