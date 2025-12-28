バンヤンツリー・東山 京都は、「雅な新春アフタヌーンティー」を12月26日から2026年1月12日まで開催する。

スイーツは、京都水尾の柚子を使用したフロマージュフレ、みたらし餡の上に白胡麻を重ねた白胡麻のおはぎ、ホワイトチョコレートバターサンド、フランボワジエ、イチゴとバニラ羊羹、ベリー汁粉の白玉ぜんざい MAEDA OLIVE FARMオリーブオイル、クループ座布団、ベリーモンブラン、イチゴソースをかけたヴェリーヌ豆乳プリンを用意する。セイボリーは季節の食材を生かした6種類。自身で炭火を使い、団子を焼き上げる一品では、白とよもぎの2種類の団子に京都・水尾産の柚子マーマレードと白餡を合わせた柚子餡と自家製餡の2種類の餡を合わせて楽しめる。2026年1月1日から3日までは白みそ仕立ての雑煮も提供する。

場所は3階割烹料理「りょうぜん」。提供時間は正午から午後4時まで。料金は12月26日から31日までは7,500円、2026年1月1日から3日までは10,000円、2026年1月4日から12日までは7,500円。税・サービス料込。