歴代ブルーバードの中での大秀作 苦境の日産に必要な要素を満たしている910型ブルーバード

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第86回目に取り上げるのは1979年にデビューした6代目日産ブルーバードだ。

初代は1959年にデビュー

今回はその話題の日産のかつての主力車種だったブルーバードのなかから、若者を中心に大ヒットした6代目ブルーバード（910型）を取り上げる。

日産のビッグネームのひとつ、ブルーバードが誕生したのは1959年。ダットサンブルーバードとして販売を開始。型式は初代が310型でその後、2代目(410型)、3代目(510型)、4代目(610型)、5代目(810型)、そして今回紹介する6代目は910型となる。710型が抜けているのは、サニーとブルーバードの間を埋める車種として初代バイオレットが登場しそのモデルに710型という型式が与えられたから。

1963年からは追浜工場で生産された初代ブルーバード

ブルーバード車名はメーテルリンクの童話『青い鳥』に由来し、幸運を運ぶ”幸せの鳥”にあやかった縁起のいい名前が採用された。

ブルーバードの歴史においてまず外せないのが、3代目の510型だろう。当時の若者を熱狂させた日産の小型車で、トヨタコロナとともにBC（ブルーバード・コロナ）戦争と言われるほど、熾烈な販売合戦を展開。1970年のサファリラリー優勝、石原裕次郎氏主演の『栄光への5000キロ』の大ヒットなど、日産を代表する名車の一台だ。

直線的でスポーティなデザインで大人気となった510型は間違いなく歴史に残る名車

豪華路線に舵を切って苦戦

510型で大成功を収めたブルーバードだったが、サメブルの愛称もあった4代目の610型は510型とは対照的に豪華路線に変更。車名もブルーバードUと”U”のサブネームが付けられた。この路線は5代目にも踏襲されたのだが、510型時代に比べて存在が薄くなり、販売面で苦戦。当時のユーザーはブルーバードに豪華装備は求めていなかったようだ。それでも2世代にわたりユーザーのニーズをつかめなかったのは日産の痛いところで、ライバルのコロナとの販売合戦は苦戦を強いられた。まぁ、コンセプトだけでなく排ガス規制の強化によりクルマの魅力が低下したという点もある。

サメブルの愛称が着けられていた2Lエンジンを搭載した610型

日産はブルーバード復活をかけて6代目の910型を1979年に登場させたが、当時の日本車はほぼ4年に1度のフルモデルチェンジというサイクルを守るというのが鉄則だったなか、810型は販売不振により3年4カ月という短命に終わった。この異例に早いフルモデルチェンジは話題となったが、日産の危機感のあらわれであると同時に910型への期待の高さだ。一刻も早く新型を登場させないとヤバい状況と日産が判断したのだろう。結果的にはこの英断が大成功となった。

ブルーバードが豪華路線となって失敗した810型

510型の再来

910型ブルーバードは1979年11月にデビュー。結果から言えば、大成功を収めた510型の再来と言われるほど人気モデルとなったのだが、その要因のひとつは510型を彷彿とさせるエクステリアデザインにある。デザインコンセプトは『シンプル＆クリーン』というもので、510型で採用されたスーパーソニックラインを再現した直線基調で今見れば安っぽいデザインに映るが、当時はこれがスポーティでカッコよかった。筆者は日本車に興味を持ち始めた頃だったが、ブルーバードとコロナでは断然ブルーバード派だった。

510型を彷彿とさせる直線基調のデザインがシャープですっきりしていて大好評

ボディタイプは、デビュー時には4ドアセダン、2ドアハードトップの2タイプで後にワゴン、バン、4ドアハードトップを追加。4ドアセダンはセンターピラーをドアサッシュで覆うなどシンプルながら芸の細かさもあった。

現代のクルマは効率を追求するためにグレード構成が非常にシンプル1エンジン、3グレードなどというのが当たり前になっているが、昔のクルマは非常に多くのモデルがラインナップされていた。910型ブルーバードはデビュー時にボディタイプ、エンジン、トランスミッション、装備などの違いにより38モデルが設定されていた。今の基準では驚く数だが、当時としは非常にシンプルでグレード整理されたと表現されていたのには驚く。まぁ、1モデルで50タイプ以上もタイプが設定されていたモデルも多かった。38というのはユーザーのニーズを満たす最小限のラインナップだったわけだ。

リアビューもシンプルながらスポーティ感満点

エンジンは4気筒のみ

910型を登場させるにあたり日産は610型、810型での失敗を教訓に日本で販売するブルーバードには6気筒エンジンは不要という決断を下した。それは販売面で苦戦した610型、810型は前述のとおり豪華路線で失敗したから。ボディの大型化に伴い2Lの直6エンジンを搭載していたが、910型では北米用に直6搭載モデルは用意していたものの、日本仕様はすべて直列4気筒SOHCで、1.6L（Z16型）、1.8L（Z18型＆Z18E型）、2L（Z20E型）の合計4種類でメインは1.8Lだった。1.8Lというのは税制上では中途半端な排気量だが、1.6Lと2Lの間を埋める貴重な存在として当時は重宝されていた。

エンジンは直列4気筒のみで、排気量は1.8Lがメイン

実用性の高さも魅力

スポーティさが売りだった910型ブルーバードだが、実用性の高さは折り紙付き。1.8Lクラスのモデルのなかでも広々とした室内は快適だった。2ドアハードトップはドアが2枚ゆえ乗降性は4ドアモデルには劣るが、純粋なクーペと違いリアシートは広かった。今では2ドアモデルは絶滅危惧種になっているが、当時の若者のニーズを満たすには2ドアモデルは必須だった。

シート素材にもこだわりが感じられる。豪華志向のユーザーの満足度も高かった

4ドアセダンは高級なシート地を使ったエレガント仕様も設定され、小さなクルマにも豪華さを求めるユーザーのニーズも満たしていた。当時日産のフラッグシップのレパードのような豪華さはかったが、先進性抜群のデジタルメーターも採用していた。

当時の若者の憧れのアイテムのひとつ、デジタルメーターも採用

先進性こそブルーバードの真骨頂

910型ブルーバードを登場させるにあたり日産が強調していたのは、「ブルーバードは常に先進的であれ」というもので、近未来の日産車の姿を示唆したモデルでなければならない、という理念のもとに当時の日産の最先端技術が投入されているのは特筆事項だ。

910型ブルーバードはブルーバードとしては最後のFR（後輪駆動）。タイプは違うがトヨタ車で言えば、最後のFRカローラレビン／トレノとなったAE86のような存在だ。

先進技術を多数投入し、走りの仕上がりもよかった

日産はサスペンションにこだわり、路面からの衝撃を効果的に吸収し、ハンドリング性能に大きな影響を与える操安性を高めるためにゼロスクラブサスペンションを採用。日本車ではスバル1000がゼロスクラブサスペンションのパイオニアだが、910型ブルーバードはFRでは日本初採用となった。ゼロスクラブサスペンションはハンドリングがよくなると同時に乗り心地にも好影響。

そして、ラック＆ピニオン式ステアリングを採用することでステアリングアフィールが上質なものになった。ベンチレーテッドディスクブレーキの採用によりストッピングパワーも大幅に進化。実用セダンであると同時にスポーツセダンとしても人気を得た要因だ。

2ドアハードトップは若者御用達

進化の手を緩めず

ブルーバード人気はデビュー直後から火が付き、610型、810型の汚名を返上することに成功。販売面で大きく差をつけられていたコロナに対し大反撃、結果的には27カ月連続で小型車（1.6〜2Lクラス）のベストセラーモデルとなるなど、日産の予想を超えた大ヒットとなった。

日産は910型の進化の手を緩めず、1980年に日産のターボ戦略第2弾となる1.8Lターボを追加。装備面では当時は憧れの一品だったサンルーフ、オートエアコンの設定など抜かりなし。

セドリック／グロリアに続く日産ターボ戦略の第2弾が910型ブルーバードだった

1982年1月に4ドアハードトップを追加。これは1.8Lクラスのモデルとしは初のピラーレスハードトップで、リアドアを開けた時に三角形にガラスが残ったものの解放感は絶大だった。何よりもセンターピラーがないことにより非常にスタイリッシュで若者を中心に人気となった。ピラーレスハードトップは剛性がなく自動車評論家からは酷評されていたが、カッコよさではレベル違いだった。ピラーレスハードトップには筆者も憧れた。

スッキリとしたサイドビューの4ドアハードトップはクラス初のセンターピラーレス

CMに当時のスーパースターを起用

910型ブルーバードのキャッチコピーは『ザ・スーパースター』、『ブルーバード、お前の時代だ』というもので、CMキャラクターは沢田研二氏。キャッチコピーに合わせてジュリーの愛称で絶大な人気を誇った日本のスーパースターが起用された。沢田氏はタイガース解散後ソロ転向後も人気アーティストに君臨していたが、1977年の『勝手にしやがれ』で大ブレーク。910型がデビューした1979年は『カサブランカダンディ』、『OH! ギャル』も大ヒット。910型ブルーバードは1983年まで販売されたが（営業モデルを除く）、その間沢田氏はお茶の間のスーパースターに君臨。1980年『酒場でDABADA』、1981年『ス・ト・リ・ッ・パ・ー』、1982年『6番目のユ・ウ・ウ・ツ』、1983年『きめてやる今夜』と毎年大ヒット曲を連発。ブルーバードの成功にスーパースターの貢献度は絶大で、沢田氏は910型の次のモデルである7代目(U11型：このモデルから型式表記がアルファベット＋2ケタの数字に変更)の前期までCMキャラクターを務めた。

クーペルックなのも4ドアハードトップが人気だった要因

今の日産に必要なクルマ

910型ブルーバードは販売面で大成功を収め、510型と並びブルーバードの名車としてオールド世代（2025年時点で60歳以上）の記憶に残る一台だ。成功した要因は、デザイン、性能、コストパフォーマンス、CMキャラクターなど様々な要因が絡んでいるのだが、日産がブルーバード復活に向けて、予算を惜しまず開発してさらに進化させ続けたという点が最も大きい。素性がよく魅力的な性能でデビューしながらもデビュー後にまったく手を入れず普通のクルマに終わってしまったモデルはいっぱいある。

自動車雑誌ベストカー12月号で展開されたスクープページ。デビュー前から910型ブルーバードへの期待の高さのあらわれだ

910型ブルーバードを現代の技術で復刻させても売れないと思うが、原点回帰のコンセプト、ニーズを的確に察知した商品展開、常に進化させるなどは今後の日産車に必要な要素だと思う。

現在苦境に立たされている日産にとって最も必要なのが910型のブルーバードのようなクルマではないだろうか。

目立ちはしなかったがワゴンも密かに人気があった

【6代目日産ブルーバードハードトップ1600GL主要諸元】

全長：4360mm

全幅：1655mm

全高：1370mm

ホイールベース：2525mm

車両重量：990kg

エンジン：1595cc、直列4気筒SOHC

最高出力：95ps/6000rpm

最大トルク：13.5kgm/3600rpm

価格：108万1000円

※1979年11月デビュー時のスペック

センターピラーレスの4ドアハードトップを1982年に追加して人気が加速

【豆知識】

3代目となる510型ブルーバードは1967年にデビュー。2代目の410型はイタリアのカロッツェリアであるピニンファリーナがデザインして話題になったが、たれ尻のリアが大不評。その後を受けて登場したのだが、デザインコンセプトを一新して日産社内でデザインされた。直線基調ながら彫りの深さを持ち合わせたスーパーソニックラインが特徴で、若者御用達となった。サファリラリーの大活躍も販売を大きく後押しした。

ブルーバード＝510型というクルマ好きは70歳前後に圧倒的に多い

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／NISSAN、ベストカー

