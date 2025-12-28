クリスマスに行きたい「埼玉県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「秩父高原牧場周辺ルート」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「埼玉県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「都会の喧騒を離れた落ち着いた夜景が楽しめそう」（30代女性／沖縄県）、「星が綺麗そう」（30代女性／愛知県）、「調べてみたらとても綺麗で整備されていて良かったので気になりました」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「夜景に向かって突き出た展望デッキのゲートをくぐると、有名な合唱曲「旅立ちの日に」のメロディが流れる演出があり、ロマンチックな雰囲気を楽しめます」（60代男性／香川県）、「秩父の山々を見渡す高台を一直線に走れるスカイロードは、冬の澄んだ空気のおかげで遠景までくっきりとした景色を楽しめ、クリスマスの特別感にぴったりだから」（40代男性／大阪府）、「秩父ミューズパークの展望台からみる眺めは絶景です。敷地が広くお散歩にも最適でデートコースに良さそうだから」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：秩父高原牧場周辺ルート／42票見晴らしの良い高原地帯に位置する秩父高原牧場周辺を巡るルートです。広々とした牧場の風景と、遠くに見える山々の景色が魅力的。特に冬は空気が澄み、遠景がより美しく見えます。周辺には雲海が見られるスポットもあり、自然の雄大さを感じながらのドライブが楽しめます。都心からアクセスしやすく、日帰りドライブにも人気です。高原の開放的な景色は気分転換に最適です。
1位：秩父ミューズパークスカイロード／115票秩父市と小鹿野町にまたがる広大な文化公園、秩父ミューズパーク内を通る道路です。スカイロードはその名の通り、尾根沿いを走り、秩父市街や雄大な秩父連山を一望できる絶景ルートとなっています。冬の澄んだ空気の下で見る景色は格別で、夜には市街地の夜景も楽しめます。クリスマスの時期には、公園内がイルミネーションで彩られることもあり、ロマンチックな雰囲気を楽しめます。
