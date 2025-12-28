「納得のいく内容ではなかったですが…」井上尚弥がSNSで吐露 戦い続けた25年4度の防衛「沢山の応援力になりました！」
圧倒的な手数でピカソに大差判定勝ちを収めた井上尚弥(C)Getty Images
世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで開催された「NIGHT OF THE SAMURAI」で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ち。戦績を無傷の32戦32勝（27KO）とした。
【動画】これぞ偉才の打ち合い ピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン
試合前にはバンテージの巻き直しを命じられるハプニングもあったが、井上は動揺を見せることなくリングへ。立ち上がりから積極的にジャブを伸ばし、2回序盤には一気にパンチをまとめてプレッシャーをかけ、鋭い右のオーバーハンド、強烈な左ボディでピカソの戦意を削ぎにいった。
ただ、挑戦者もしぶとかった。井上の強打にもひるまず立ち向かい、12ラウンドの中で一度のダウンもないまま決着は判定へ。3人のジャッジともに、大差で井上を支持し、「NIGHT OF THE SAMURAI」が締めくくられた。
井上は試合後、自身のSNSを更新。「リヤドシーズン ナイトオブザサムライ 12R判定で勝ちました」と報告。「自分自身納得のいく内容ではなかったですが」と不満をにじませながらも「また期待に応えられるように頑張ります」と誓った。
続けて、ファンへの感謝を重ねた。「リヤドまで駆けつけてくれた方々、レミノで応援してくれた方々、本当に応援ありがとうございました！そして今年も沢山の応援力になりました！ありがとうございました！良いお年をお迎えくださいな」と門松の絵文字を添えて、呼びかけた。
2025年は年間4度の防衛。統一王者として年間4度の防衛を成し遂げたのは、1976年のWBA・WBC世界ヘビー級王者ムハマド・アリ以来49年ぶりの快挙だ。また、世界戦27連勝は、元5階級制覇王者フロイド・メイウェザーらを上回る歴代単独トップの新記録だ。
痺れる戦いを勝ち続け、ボクシングファンを盛り上げてきたモンスター。次は戦前に言及した「5階級制覇」を目指すのか、それとも中谷潤人との日本人対決を選ぶのか。その歩みから、目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]