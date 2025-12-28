「納得のいく内容ではなかったですが…」井上尚弥がSNSで吐露　戦い続けた25年4度の防衛「沢山の応援力になりました！」

圧倒的な手数でピカソに大差判定勝ちを収めた井上尚弥(C)Getty Images

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで開催された「NIGHT OF THE SAMURAI」で、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ち。戦績を無傷の32戦32勝（27KO）とした。

【動画】これぞ偉才の打ち合い ピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン

試合前にはバンテージの巻き直しを命じられるハプニングもあったが、井上は動揺を見せることなくリングへ。立ち上がりから積極的にジャブを伸ばし、2回序盤には一気にパンチをまとめてプレッシャーをかけ、鋭い右のオーバーハンド、強烈な左ボディでピカソの戦意を削ぎにいった。

ただ、挑戦者もしぶとかった。井上の強打にもひるまず立ち向かい、12ラウンドの中で一度のダウンもないまま決着は判定へ。3人のジャッジともに、大差で井上を支持し、「NIGHT OF THE SAMURAI」が締めくくられた。

井上は試合後、自身のSNSを更新。「リヤドシーズン ナイトオブザサムライ 12R判定で勝ちました」と報告。「自分自身納得のいく内容ではなかったですが」と不満をにじませながらも「また期待に応えられるように頑張ります」と誓った。