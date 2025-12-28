【2025年版】愛知県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「みよし市」、では1位は？
愛知県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜愛知県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、愛知県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「家族やペット、友達、職場の人など人に恵まれている。大きな病気をすることなく健康に過ごせている。安定した仕事につき、実家の近くにマイホームを建てることができた」「住む家があってご飯も食べれる。病気になったら病院に行けばいいし、日本はいろんなサポート体制が整っていると思う」「実家が近くにあり、両親や姉妹が元気でいる。結婚をして、家を建てて、子どもも産まれた」といった声が寄せられ、人とのつながりや安心感ある暮らしが幸福感につながっている様子がうかがえます。
居住者からは「住むところがある。仕事がある。職場で気の合う人がいる。職場の人間関係が良好。週休2日ある。適度に友人と遊ぶことができる。家族との関係も良好」「子宝に恵まれ、生活に不便もなく過ごせている。健康上の問題も今のところはなく、ありがたいことだと思っている」「健康で仕事も出来て住み続けられる家もあり、家族兄弟仲良くいられることに感謝」といった声が寄せられ、日常生活の安心と人間関係の豊かさが幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
本記事では、愛知県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
2位：みよし市／評点68.8／偏差値73.1愛知県みよし市は、名古屋市と豊田市の中間に位置し、豊かな緑と快適な住環境が調和するまちです。若い世代が多いことに加えて、給食費の完全無償化や第2子以降の保育料無償化など子育て支援制度が充実しており、安心して暮らせる環境が整っています。高齢者向けコミュニティバスの無償化など福祉施策も積極的に進められており、幅広い世代の暮らしやすさが評価されています。
居住者からは「家族やペット、友達、職場の人など人に恵まれている。大きな病気をすることなく健康に過ごせている。安定した仕事につき、実家の近くにマイホームを建てることができた」「住む家があってご飯も食べれる。病気になったら病院に行けばいいし、日本はいろんなサポート体制が整っていると思う」「実家が近くにあり、両親や姉妹が元気でいる。結婚をして、家を建てて、子どもも産まれた」といった声が寄せられ、人とのつながりや安心感ある暮らしが幸福感につながっている様子がうかがえます。
1位：日進市／評点69.4／偏差値77.3愛知県日進市が、3年連続で1位に輝きました。日進市は名古屋市や豊田市へのアクセスに優れた立地を活かしつつ、都市の利便性と豊かな自然が調和した住環境が評価されています。駅周辺の大型ショッピング施設やカフェ・飲食店など生活施設が充実し、子育て世代から若者まで幅広い層に支持されています。2025年8月オープンの「道の駅 マチテラス日進」など新たな交流拠点が生活の魅力を高めており、家族で楽しめるスポットも豊富です。
居住者からは「住むところがある。仕事がある。職場で気の合う人がいる。職場の人間関係が良好。週休2日ある。適度に友人と遊ぶことができる。家族との関係も良好」「子宝に恵まれ、生活に不便もなく過ごせている。健康上の問題も今のところはなく、ありがたいことだと思っている」「健康で仕事も出来て住み続けられる家もあり、家族兄弟仲良くいられることに感謝」といった声が寄せられ、日常生活の安心と人間関係の豊かさが幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)