°ð³À¸ãÏº¡¢2025Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ï¡Ö¡ØÉñ¡Ù¤«¤Ê¡£ËâË¡¤ÇÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×ÉñÂæ¥Ï¥ê¥Ý¥¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢²»³Ú¤Ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçË»¤·¡£º£Ç¯¤âNAKAMA¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤¡ÈÃÏ¿Þ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿°ð³À¡£Íè¤¿¤ë'26Ç¯¤Î¡È¸áÇ¯¡É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡ËÜ²»¡õ¥¦¥éÏÃ¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
'25Ç¯¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡ØÉñ¡Ù¤ÎÍýÍ³¤Ï
¨¡ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤äÇã¤¤Êª¡¢ÆÉ½ñ¤È¤«¡£Î¹¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡Âç¤ß¤½¤«¤Ï¡ØÅìµÞ¥¸¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025-2026¡Ù¤Î»Ê²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î²»³Ú¼¼¤Ç¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯¤Î¡Ø¿·À¤³¦¤è¤ê¡ÙÂè4³Ú¾Ï¤òÄ°¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾×·â¤ä´¶Æ°¡¢¹âÍÈ´¶¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢20Âå¤Î¤³¤íÈÖÁÈ¤Ç¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉñÂæ¡ØNo.9¡½ÉÔÌÇ¤ÎÀûÎ§¡½¡Ù¤Ç¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ«¤Ë¹ç¤¦¶Ê¡¢¿²¤ëÁ°¤ËÌ²¤ê¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¶Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³¿¼¤¯¤ÏÃÎ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²È¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤â¡×
¨¡²¿¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖCD¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï20Ç¯¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£1²ó¡¢²õ¤ì¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÄ¾¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤Ç½¤Íý¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê¤ò¤«¤¶¤¹¤ÈÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬´¶ÃÎ¤·¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤¬³«¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡2·î¤«¤é¤Ï¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡Ù¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥®¥ã¥ê¡¼Ìò¤ò¡£
¡Ö´ðËÜ¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¤¥®¥ê¥¹µº¶Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¨¡¥®¥ã¥ê¡¼¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡ÖÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶á¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤âÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½»äÀ¸³è¤Ç¤â¼Çµï¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¢¤È¡¢°Õ³°¤ÈÈ¬ÊýÈþ¿Í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤´é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡ºÇ¶á¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¹õ°Ê³°¤âÃå¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ãã·Ï¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÉþ¤ò¤±¤Ã¤³¤¦Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤¬³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£²Æ¤Ï¤â¤¦ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤!¡Ê¾Ð¡Ë¡×
'25Ç¯¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¡¢¡ØÉñ¡Ù¤«¤Ê¡£ËâË¡¤ÇÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢Âç½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡ØÅìµÞ¥¸¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025-2026¡Ù12·î31Æü ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï Ìë11»þ30Ê¬¡Á
ÉñÂæ¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡Ù'26Ç¯2·î7Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥Ñ¥ë¥³·à¾ì¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢µÜ¾ë¤Ë¤Æ¾å±é