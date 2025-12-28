日本のアイドルらの投稿に、「琉球（沖縄）は中国」とする中国語字幕を重ねた捏造動画が中国で拡散されていることに、2025年12月26日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・テレビ朝日系）で、司会・宮根誠司さんは、「だけど、中国で信じられてるのかなあ」とあきれた。

木原官房長官「沖縄がわが国の領土。コメントする必要ない」だが

「#ババババンビ」のメンバー・岸みゆさんの投稿には、「琉球が早く（中国に）返還されてほしい』という字幕が書き込まれているのだが、岸さんはサンタ帽をかぶっていて、クリスマスを楽しんでいる投稿であることは一目瞭然。別の女性の投稿には、「ここは美しい琉球です。祖国に連れ戻してほしい」と字幕が出るのだが、バックには東京スカイツリーが写っている。

これに対して、木原稔官房長官は「沖縄がわが国の領土であることはなんら疑いがない。コメントする必要ない」としているのだが、宮根さんはそれで大丈夫かと心配顔でこう話した。

「政府がこういうふうに否定するっていうことは大事ですけど、TikTokでこうやってあげられた方が上書きして、『実は私、こんなこと言ってませんよ』『ここ、沖縄じゃないですよ』とか、『スカイツリー見えてますよ』とか、これ（捏造）に対して、もう一つ釈明してもらうとか......。ただ、インバウンドで（中国からも）若い人も日本にいっぱい来てて、これをどこまで信じるかっていうところはありますよね」

ニセ情報も、反日教育を受けてきた中国人が信じる恐れ

コメンテーターのガダルカナル・タカさん（タレント）も、「意外と、『あれ？ テロップとこの子が言ってること違うな』って気づいたりすると思う」と言い、「そのまま鵜?みにしている人はいないと思うんですけども、これを続けることによって、ご高齢の方とか、あるいは昔から反日教育受けてきている人達にとっては、そういうのが事実かっていう間違った認識がありそうですからね」と懸念した。

無断使用された投稿者たちが、中国語で「沖縄旅行来てください。待ってま〜す！」なんまぜっかえしたらどうかな。

（シニアエディター 関口一喜）