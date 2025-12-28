¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¬¤¯¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©Àµ¼°Ì¾¾Î¤òÃÎ¤é¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¿...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¬¤¯¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¬¤¯¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢3Ê¸»ú¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤ª¤Ç¤ó¤È¤Ï¡¢³ïÀá¤äº«ÉÛ¤Ç¤È¤Ã¤¿¤À¤·¤Ë¡¢Âçº¬¤ä¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤Á¤¯¤ï¤Ö¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤ÐµÜÃæ¤ò»Ù¤¨¤ë½÷Ë¼¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿½÷Ë¼¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖÅÄ³Ú¡×¤Ë¡Ö¤ª¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¤·¡¢¡Ö³Ú¡×¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ù
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ë ¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô