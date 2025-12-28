¡Ô¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆùÂÎ¡Õ½÷Í¥¡¦¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤¬·ìÀ¸½¤¯²¥¤ê¹ç¤¦¡ÖÊì¿Æ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×Ç®±é¤·Èá´ê¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Ì¼¤òÆ±È¼¤·¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÊì¤Î´é¡É
¡¡½÷Í¥¡¦¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥°¥é¥¹¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö´éÃæ·ì¤À¤é¤±¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎ¤ÇÇ®±é¡×¿åÌîÈþµª¤¬¸«¤»¤¿¡È·ã¤·¤¹¤®¤ë¿·¶ÃÏ¡É
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Ñ¥é¥Ù¥é¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥À¥«¥¹¥³¥¹¡Ê61¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÇÈ´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ê38¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë"¥À¡¼¥¯"¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢1994Ç¯¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤ËÄ©Àï¡£µ¤¹ç¤¤½¼Ê¬¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¿åÌî¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¾¼ðáç¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ëÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ´í¸±¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¶È¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ëÊì¿ÆÌò¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê"Êì¤Î´é"¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºîÉÊ¤Ï·ã¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤è¡£¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤¬¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤Ï"Ìþ¤·¤ÎÂ¸ºß"¤¬¤¤¤Æ¡£¸½¾ì¤Ë¿åÌî¤µ¤ó¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ïµ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÌÂÏÇ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿åÌî¤µ¤ó¤âÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¶õµ¤´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ò¤È¤¿¤Ó±éµ»¤ËÆþ¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥È°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±éµ»»ØÆ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âËÜ¿Í¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿åÌî¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¾¯ÎÓ»û·ýË¡¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤âÆ»¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö»£±Æ¤Î2ÆüÁ°¤ËÂÎ°é´Û¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Ä«9»þ¤«¤éÍ¼Êý17»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²áµîºî¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿åÌî¤µ¤ó¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶á¤¯¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÂÎ¤Ï¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç½÷Í¥¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Éð½Ñ¤Î·±Îý¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¥¤¥¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿åÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½Ð±é¤ÏÈá´ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ê¤êÀÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢DC¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤ä¤Ã¤È¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÈ¾Ã¼¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÊÊý¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É±óÎ¸¤¬¤Á¡£¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÅØÎÏ·¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ø"²¥¤ê¹þ¤ß"¤È¤Ê¤ë°ÕÍßºî¤Î¤è¤¦¤À¡£