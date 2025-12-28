¡ÔÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¹³ÁèÁê¼ê¤¬ÄÀÌÛ¤òÇË¤ë¡Õ¿À¸Í»³¸ýÁÈ¡¢å«Ðò¡¢ÃÓÅÄÁÈ¤¬2026Ç¯¤â¡Ö¶¯¹Å»ÑÀª¡×¡¡·Ù»¡¤â·Ù²üºÆ¶¯²½¤Ø
¡¡Ë½ÎÏÃÄ¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤Î¤¢¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¡¡ÌæÉÕ¸Ó»Ñ¤ÎÄ¾»²ÁÈÄ¹¤¬¥º¥é¥ê¡¡»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤â¡Ö¹âµé¥¹¡¼¥Ä&¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¡×¡¡Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¡Ö°ìÂÁá¤¤¤ªÀµ·î¡×Á´ËÆ
¡¡4·î¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬¿À¸Í»³¸ýÁÈ¡¢å«Ðò¡¢ÃÓÅÄÁÈ¤é¤È¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Îö¹³Áè¤Ë°ìÊýÅª¤Ë½ª·ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Í»ö¤ò¿Ê¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÊ¬Îö¹³Áè¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë½ÎÏÃÄ¶È³¦¤¬°ìÅ¾¡¢¡Ö»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤ÏÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤Ë¤¤¤Ä"¼·ÂåÌÜ"¤òÁµ¾ù¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹³Áè½ª·ëÀë¸À¤ÏÏ»ÂåÌÜÂ¦¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹³ÁèÁê¼ê¤ÎÁÈ¿¥¤â·òºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ï2025Ç¯12·î13Æü¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö»ö»Ï¤á¡×¤òºÅ¤·¡¢¿·Ç¯¤ÎÁÈ¿¥»Ø¿Ë¡ÖÏÂ¿Æ¹ç°ì¡×¤âÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¹³ÁèÁê¼ê¤âÁ°¸å¤·¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼°¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÏÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Ç°æ¾åË®ÍºÁÈÄ¹¤ÈÄ¾»²ÁÈÄ¹¤Ç12·îÃæ¤Ë±ã²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¾ÜºÙ¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³«ºÅÆü¤¬12Æü¡¢¤â¤·¤¯¤Ï13Æü¤ÈÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¿·Ç¯¤ÎÁÈ¿¥»Ø¿Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÓÅÄÁÈ¤â12·î14Æü¡¢ËÜÉô¤òÃÖ¤¯²¬»³¸©Æâ¤Ç¡ØÇ¼²ñ¡Ù¤ò³«¤¡¢ÁÈ¿¥»Ø¿Ë¡ØÍ»ÖðïÀ®¡Ê¤æ¤¦¤·¤¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¸Î»öÀ®¸ì¤Ç¡¢¡Ø¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¿®Ç°¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢ÌÜÅª¤ÏÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¹§»ÖÁÈÄ¹¤¬¤É¤ó¤Ê"ÌÜÅª"¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¬ÎöÄ¾¸å¤ËÁ°¼ãÆ¬¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏ»ÂåÌÜÂ¦¤«¤é¼¹Ù¹¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âº£Æü¤Þ¤ÇÁÈ¿¥¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£»ñ¶âÎÏ¤â¤¢¤ë¤¿¤áÁÈ¿¥¤ò²ò»¶¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»ÖÉ½ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡å«Ðò¤âÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Ç¡ØÇ¼²ñ¡Ù¤ò³«¤¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø½é»Ö´ÓÅ°¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÁÈ¿¥»Ø¿Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¥ÅÄå«À¿²ñÄ¹¤âÁÈ¿¥²ò»¶¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
²ÝÂê¤Ï¡ÖÁíËÜÉôÃ¥´Ô¡×¡¡°ÜÅ¾Àâ¤â
¡¡¹³Áè½ª·ëÀë¸À°Ê¹ß¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÉ½Î©¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¶¯¤¤·Ù²ü¤òÂ³¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á°½Ð¡¦¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÏ»ÂåÌÜÂ¦¤Î¹³Áè½ª·ëÀë¸À°Ê¹ß¡¢·Ù»¡¤Ï"È¿Ï»ÂåÌÜ"¤ÎÁÈ´´Éô¤Ë¿åÌÌ²¼¤ÇÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ø"È¿Ï»ÂåÌÜ"Â¦¤â¹³Áè½ª·ë¤ÎÀë¸À¤ò½Ð¤¹"¤«"°ìÊý¤ÎÁÈ¿¥¤¬²ò»¶¤¹¤ë"¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¹³Áè½ª·ë¤·¤¿¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦·Ù»¡Â¦¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç"È¿Ï»ÂåÌÜ"Â¦¤«¤é¹³Áè½ª·ëÀë¸À¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£²ó²þ¤á¤ÆÁÈ¿¥¤Î·ÑÂ³°Õ»Ö¤È¤â¼è¤ì¤ëÁÈ¿¥»Ø¿Ë¤â½Ð¤·¤¿¡£¹³Áè»ö·ï¤³¤½µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤âÆÃÄê¹³Áè»ØÄê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Î¤¬Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥´´Éô¤À¡£
¡ÖÆÃÄê¹³Áè¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÏÁíËÜÉô¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÁÈ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁíËÜÉô¤Ï"»³¸ýÁÈ¤Î¾ÝÄ§"¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢Ä¾»²ÁÈÄ¹¤«¤é²¼¤ÎÁÈ°÷¤Þ¤ÇÅöÈÖ¤Ç´À¿åÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¡£Àë¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ÇÁíËÜÉô²þ½¤¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Æ´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÄê¹³Áè²ò½ü¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»Îµ¤¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØÁíËÜÉô¤ò°ÜÅ¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÁíËÜÉô¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁÈ¿¥¤¬³ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³¸ýÁÈ¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤³¤ÎÁÈ¿¥¤âÁÈ°÷¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£"Ë½ÎÏÃÄÁ´ÂÎ"¤È¤¤¤¦Âç¶É´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¿¿¤Î¹³Áè½ª·ë¤Þ¤Ç¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤è¤¦¤À¡£