¡¡1·î11Æü¤ËÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤¬½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¾ì½ê¸å¤Ë¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÍý»öÁªµó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿·Íý»ö¸õÊä¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëË½ÎÏÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£12·î25Æü¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¤ÇÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Õ¾¢¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¡Ê¸µÁ°Æ¬¡¦Èî¸å¥Î³¤¡Ë¤ò¡Ö´ÆÆÄµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¡Ö¶¨²ñ¤Ø¤ÎÊó¹ðµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Ç°Ñ°÷¤«¤éÇ¯´ó¤Ø¤Î2³¬µé¹ß³Ê½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶å½£¾ì½ê½éÆü¡¢¸þÀµÌÌ¤Î¹µ¤¨¹Ô»Ê¤Î²£¤Ë¡ÖÎ¯ÀÊ¤ÎÃåÊªÈþ¿Í¡×¤Î»Ñ¤¬¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤â
¡¡¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¶å½£¾ì½êÁ°¤Î11·î7Æü¡£ÌÚÀ¥Éô²°¤ÎÎÏ»Î¤¬½É¼Ë¤ÇºâÉÛ¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤ÀÆ±Éô²°¤ÎÊÌ¤ÎÎÏ»Î¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢´éÌÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¡Á6È¯²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤â¤ËËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤Ç¡¢²¥¤é¤ì¤¿ÎÏ»Î¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´é¤Ë¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤ë¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢¶å½£¾ì½ê¤òµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¥¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Ï²áµî¤Ë¤âÆ±ÎÏ»Î¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ï½¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ½Ð¾ìÄä»ß2¾ì½ê¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤¿ÎÏ»Î¤Ï°úÂàÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤ÆÎ×»þÍý»ö²ñ¤Ç¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¿ÆÊý¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÌÚÀ¥¿ÆÊý¤ÏÉô²°Æâ¤ÎÆâÎØ¤â¤á¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¶¨²ñ¤Ë¤ÏÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤Î3Æü¸å¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¶¨²ñ¤Ë¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤¬»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éô²°Æâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÚÀ¥¿ÆÊý¤Ï2010Ç¯¤ËË½ÎÏÃÄ¤Ø¥Á¥±¥Ã¥È¤ò²£Î®¤·¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉô²°¤òÊÄº¿¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£½Ð±©³¤°ìÌç¤ÎÅý¿ã¤ÇÅö»þ¤ÎÍý»öÄ¹¤À¤Ã¤¿ËÌ¤Î¸Ð¿ÆÊý¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ2Ç¯¸å¤ËÉô²°¤òºÆ¶½¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÀÀÌó½ñ¤â½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£2022Ç¯¤Ë¤âÉô²°¤Î±ÑÇµ³¤¤È»çÍë¤¬°ãË¡ÅÒÇî´ØÍ¿¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»Õ¾¢¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¼«¼çÅª¤ËµÙ¾ì¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¤Ï¸·½ÅÃí°Õ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£2010Ç¯¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬Îò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Æ2³¬µé¹ß³Ê¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡¤ÎÍý»öÁª¤Î¸õÊä¼ÔÄÙ¤·¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Í£°ì¡¢¸õÊä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ð±©³¤°ìÌç
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ï³Æ°ìÌç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍý»ö¸õÊä¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï½Ð±©³¤°ìÌç¤À¤±¸õÊä¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ëº£²ó¤ÎÌÚÀ¥Éô²°¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£11·î¤Þ¤Ç¡¢ÌÚÀ¥¿ÆÊý¤ÏÍý»ö¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£½Ð±©³¤°ìÌç¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶¨²ñ¤Ï65ºÐÄêÇ¯¤Ç¡¢63ºÐ°Ê¾å¤Ï2Ç¯Ç¤´ü¤ÎÍý»ö¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½Ð±©³¤°ìÌç¤Ç¤Ï¸½Íý»ö¤Ç63ºÐ¤Î½ÕÆüÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦ÆÊÇµÏÂ²Î¡Ë¤È¶Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦Î¾¹ñ¡Ë¤¬Í¦Âà¤¹¤ë¤¿¤á2¤Ä¤ÎÍý»öÀÊ¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÉûÍý»ö¤ÎÆ£Åç¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÉðÁÐ»³¡¢53¡Ë¤È56ºÐ¤ÎÌÚÀ¥¿ÆÊý¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5´üÏ¢Â³¤ÇÉûÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢Ä¹¤¯¶¨²ñËÜÉô¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¿Æ£Åç¿ÆÊý¤¬Íý»ö¸õÊä¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¡£¾Íè¤ÎÍý»öÄ¹¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÚÀ¥¿ÆÊý¤âÁá¤¯¤«¤éº¬²ó¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌçÆâ¤Ë»Ù»ý¼Ô¤â¤¤¤ë¤·¡¢Éô²°ÉÕ¤¤Î¼ãÆ£¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦¹Ä»Ê¡Ë¤È°ðÀî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦ÉáÅ·²¦¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Äï»Ò¤Î»ÖËà¥Î³¤¤¬Àè¡¹Âå¤Î°æÅû¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦µÕËÈ¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ø°æÅû¡Ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÉ¼¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î°Ñ°÷¤«¤éÇ¯´ó¤Ø¤Î2³¬µé¹ß³Ê¤È¤¤¤¦¸·È³½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÚÀ¥¿ÆÊý¤ÏÍý»öÁªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêËÐ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶¨²ñ¤Î¿¦³¬¤Ï"°Ñ°÷""¼çÇ¤""Ç¯´ó"¤Ê¤É7³¬µé¤¢¤ë¤¬¡¢2³¬µé¹ß³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë½Å¤¤½èÊ¬¡£2018Ç¯¤Îµ®¥Î´ä¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢½ä¶ÈÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÆüÇÏÉÙ»Î¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ò½ä¶ÈÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¶¨²ñ¤ËÊó¹ð¤»¤º¡¢¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤¬Î×»þÍý»ö²ñ¤ÇÍý»ö²òÇ¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢µ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2³¬µé¹ß³Ê½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÍý»öÁª¤ÎÍîÁª¤Ç¤µ¤é¤Ë1³¬µé¹ß³Ê¤·¡¢Äï»Ò¤¬Ë½ÎÏ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Þ¤¿2³¬µé¹ß³Ê¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿µ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤ÏÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤ÎÈ¬É´Ä¹ÁûÆ°¤Ç¤Ï³¬µé¤¬Äã¤¯¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¡¢¹ß³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÆÊý¤Ë¡Ø¾º³ÊÄä»ß3Ç¯¡Ù¤Î½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢»ö¼Â¾å"1³¬µé¤Î¹ß³Ê¡á3Ç¯¤Î¶à¿µ"¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2³¬µé¹ß³Ê¤Ê¤é6Ç¯¤Î¶à¿µ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£ÌÚÀ¥¿ÆÊý¤ÏÍý»ö¤Ø¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡½Ð±©³¤°ìÌç¤Ç¤Ï½é¾ì½êÃæ¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤ÆÍý»öÁª¤Î¸õÊä¤ò·è¤á¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¤Î¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¤¬ÍÎÏ¡×¡Ê½Ð±©³¤´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£