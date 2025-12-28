¡ÔÏÂ²Î»³¸©·Ù¸µ´´Éô¤¬¥½¡¼¥×ÌµÎÁ¥¿¥«¤ê¡Õ¡Ö¿ÈÄ¹155¡¢¥Ð¥¹¥È85°Ê²¼¤ÎºÙ¿È¤µ¤ó¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×Å¦È¯¤Á¤é¤Ä¤«¤»¼¹Ù¹¤ËLINE¡ÄÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬ÅÜ¤ê¤Î¹ðÈ¯¡Ö¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡É÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ê¤¦·Ù»¡¤È¤ÎÌþÃå¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Î·ÙÉôÊä¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤«¤é¾Ð´é¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÏÂ²Î»³¸©·Ù¸µ´´Éô¤ÎX»á¡£½èÊ¬¤ÏÅ¬Åö¤Ê¤Î¤«
¡¡·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº¾ðÊóÏ³±Ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ÙÉôÊä¤ÏÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤é10¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ü¹ð¤ä·±²ü¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤È·Ù»¡´´Éô¤ÎÌþÃå¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿"¥½¡¼¥×¥¿¥«¤ê"·Ù»¡´±¤À¡£
¡Ö¤¢¤ÎÃË¤Ï·Ù»¡¤Î¸¢¸Â¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¡¢¤ª¤è¤½8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ò¥¿¥À¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡Ä¡ÄÈà¤Ï°Í´êÂà¿¦¤ÇËë°ú¤¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¡¦A¤µ¤ó¡£"¤¢¤ÎÃË"¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÏÂ²Î»³¸©·Ù¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿X»á¤Ç¤¢¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Æ±»á¤ÏËÜÉôÄ¹·±²ü¤ò¼õ¤±°Í´êÂà¿¦¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡Ö½èÊ¬¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«--²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òA¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡ËÁÆ¬¤ÎA¤µ¤ó¤¬Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê¾ì½ê¤ÎÄó¶¡¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Î¤³¤È¡£²áµî¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³ËÌ½ð¤Î½ðÄ¹¤âÌ³¤á¡¢Åö»þ¡Ö·Ù»ë¡×³¬µé¤À¤Ã¤¿X»á¤¬¡¢¡Öµ¬À©ÂÐ¾Ý¶È¼Ô¤È¤Î»äÅª¤Ê¸òºÝ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ËÜÉôÄ¹·±²ü¤ò¼õ¤±°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâ·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£A¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¡Ø¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ù¤òÁ°Ç¤¼Ô¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢·Ð±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¤«¤é¡Ø·Ù»¡¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢2017Ç¯Æ¬¤ËÏÂ²Î»³¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ëµï¼ò²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬X¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï»ä¤ÈÁ°Ç¤¼Ô¤ÈX¡¢¤µ¤é¤ËÅö»þÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬X¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¸µ¸©·Ù¤Î¿ÍÊª¡¦B¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©¸å¤Ë¶á¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢X¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢X¤Ï¡ØÁ°Ç¤¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡X»á¤ÏÄã»ÑÀª¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Î»Å»ö¤Ï¡¢²¶¤é¤¬¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤²¤é¤ì¤ë»Å»ö¤À¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡×¤ÈA¤µ¤ó¤ËÇ°²¡¤·¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¡¢¥½¡¼¥×¤ÏË»¤·¤¤¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø°ìÅÙÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Ë¸À¤Ã¤È¤¯¤±¤É¡¢ÇØ¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤¬Âç¤¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¹¥¤ß¤ä¤«¤é¡£¸ý½¤¤¤Î¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤è¡Ù¤È¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÅ¹¤ËÍè¤¿»þ¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤ÇÎÁ¶âÉ½¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ø²¿Ê¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢X¤Ï¡Ø60Ê¬¤Ç¤ÏÃ»¤¤¤·80Ê¬¤«¤Ê¡¢Ç¤¤»¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºâÉÛ¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¤é¼ºÎé¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸å¤òÍê¤ß»öÌ³½ê¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢X¤Ï»ä¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤¯¤¹¤Ç¤ËÂàÅ¹ºÑ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø²¶¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÍ§Ã£¤ä¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì»ÙÊ§¤¤¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Æ±¤¸·Á¤Ç100²ó¶á¤¯ÌµÎÁ¤ÇÅ¹¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¨¥¨¿Í¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Ä¡×
¡¡ºÇ½é¤Î2¡Á3Ç¯¤Ï¡¢X»á¤«¤éA¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éX»á¤¬¥½¡¼¥×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¤Ë50²ó°Ê¾å¡¢Ëè²óÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ËLINE¤ÇÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤ò»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡×¤ËÍèÅ¹¤·¤ÆÌµÎÁÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖX¤¬¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉáÃÊ¤ÏÄã»ÑÀª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¿ì¤¦¤È¡Ø¤¢¤ó¤¿¤ÎÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÜÂÔ¤·¤Ê¤¤¤È¸ø¸¢ÎÏ¤ËÄÙ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡A¤µ¤ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤¤¿LINE¤Ë¤Ï¡¢X»á¤Î"¤ª¤Í¤À¤ê"¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔA¤µ¤ó¡¢µÞ¤ä¤±¤É¡¢º£Æü¤ÎÌë7»þÂæ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¥¨¥¨¿Í¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Ä¡¡¤¢¤Ã¡¢¥¨¥¨¿Í¤¬µï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Õ¡Ê2022Ç¯9·î¡Ë
¡Ôº£Æü¤Ï¡¢Âç·ù¤¤¤ÊOB¤È»ÅÊý¤Ê¤¯¡Ê°û¿©¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¡Ë¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Ä¿ÈÄ¹155¥»¥ó¥Á°Ê²¼¡¢¥Ð¥¹¥È85¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤ÎºÙ¿È¤µ¤ó¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Õ¡Ê2023Ç¯11·î¡Ë
¡Ô¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÆü¤Ï¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¡»¡»¤Á¤ã¤ó°ÊÍè¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡¢Ê·°Ïµ¤Åù¡¹¡Õ¡Ê2023Ç¯11·î¡Ë
¡¡A¤µ¤ó¤¬¡¢½÷À½¾¶È°÷¤¬Í½Ìó¤Î»þ´Ö¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤ë¤È¡¢X»á¤Ï¡Ô²¿»þ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÃ¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡Ä¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¯¡Õ¤ÈÄã»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÌµÎÁ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄã»ÑÀª¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼¹Ù¹¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤ËÏ¢Íí¤»¤º¤ËÅ¹¤ËÍè¤Æ¡¢´é¥Ñ¥¹¤Ç¤ª¶â¤âÊ§¤ï¤º¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡¡¸åÊÔµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åö»þX»á¤ÎÀÜµÒ¤ò¤·¤¿½÷À½¾¶È°÷¤Î¾Ú¸À¤È¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥óµ¼Ô¤¬X»á¤ËÄ¾·â¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë