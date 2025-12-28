¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡Ö¿ð¡¹¤·¤¤¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡© ¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¤Ã¤Æ....
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿ð¡¹¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Á»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤Î»ú¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö¿ð¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¿ð¡¹¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¿åÊ¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¡×¤ä¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£²ÌÊª¤äÈ©¤Î¾õÂÖ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´¶À¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄ«ºÎ¤ì¤Î¿ð¡¹¤·¤¤ÌîºÚ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×¡Ö¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿³¨²è¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ð¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤¤·¤ë¤·¡×¤ä¡ÖÀ¶¤é¤«¤Ç¤¦¤ë¤ï¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¿ð¾Í¡Ê¤º¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î½Ï¸ì¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈþ¤·¤¤´Á»ú¤¬¡¢¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÊý¤È°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡Ö¾µ¤ë¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡© ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÉ¬¿Ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹