時代を彩ったアイコニックな30台

2000年代には、各メーカーから史上最高のクルマが数多く登場した。

ハッチバックからハイパーカーまで、美しいスタイル、卓越した走行性能、あるいはただただ狂気じみたキャラクターゆえに大きな注目を浴び、この時代のショールームを飾ったのだ。



2000年代（2000〜2009年）の代表的なハイパフォーマンスカーを30台紹介する。

この特集ではアルファベット順に、2000年代（2000〜2009年）の象徴的なハイパフォーマンスカーを25台紹介する。さらに、実現の可能性を秘めながらも、何らかの理由でその機会を得られなかった5台のコンセプトカーも加える。

各項にはAUTOCAR英国編集部のレビューも一言添えている。少しでもその魅力を味わっていただければ幸いだ。

アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ（2007年）

アルファ・ロメオのフラッグシップモデルとして登場した8Cコンペティツィオーネは、わずか500台のみが生産された。スパイダーは329台となる。

後にマセラティ・グラントゥーリズモにも採用されたフェラーリ由来の4.7L、450psの自然吸気V8エンジンを搭載。その轟音にふさわしく、特注のプラットフォーム、カーボンファイバー製のボディワーク、カーボンセラミックブレーキを装備している。



アルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネ（2007年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「GTとしてはちょっとホットロッド的なところがあるが、一度降りると、すぐにまた乗り込みたくなるようなクルマだ」

アストン マーティンDBS（2007年）

その外観は、今見てもまったく時代遅れに感じられない。俳優ダニエル・クレイグが世界一有名なスパイを演じた際に、最初の「ボンドカー」として登場したことを覚えている人も多いだろう。しかし、DBSは単なる映画スター以上の存在だ。

DBSは2007年、DB9の走りに特化したバージョンとして登場した。アルミニウム構造と、カーボンファイバーとアルミニウムのボディパネルの組み合わせにより、ベースとなったDB9よりも65kg軽量になった。5.9L、517psのV12エンジンを搭載し、6速マニュアル・トランスミッションも用意されていた。しかし、残念ながら、カタログにはスパイグッズは含まれていなかった。



アストン マーティンDBS（2007年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「ヴァンキッシュSよりも軽量で加速性能に優れ、完成度の高いグランドツアラーとして、DBSはふさわしいモデルだ」

アウディRS4 B7（2005年）

2005年にBMW M3への対抗馬として登場したB7世代のRS4は、アウディ・スポーツブランドを新しい方向へと導いた。インゴルシュタットに本拠を置くアウディが、21世紀においてもエキサイティングなドライバーズカーを生み出せることを証明したのだ。これは以前より不安視されていた点であった。

RS4は優れたパワートレインの採用によって、こうした固定観念を打ち破ることができた。具体的には、4.2L、420psの自然吸気V8エンジン（レッドゾーンは8250rpm超）と、「欠点を見つけるのが難しい」と評された6速マニュアル・トランスミッションを搭載したのである。セダン、ステーションワゴン、コンバーチブルの各バリエーションが展開され、今も熱く支持されている。



アウディRS4 B7（2005年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「驚異的な速さ、実用性、そして魅力。非常に特別な存在だ」

アウディR8（2006年）

2006年にアウディ初のスーパーカー、R8が登場し、多くの人々の度肝を抜いた。R8という名はル・マンで勝利を収めたレーシングカーに因んで名付けられた。ランボルギーニ・ガヤルドの兄弟車だが、どういうわけかそれ以上に優れており、AUTOCARはドライバーズカーとして高く評価している。

当初、R8に搭載されたのはRS4と同じ4.2L V8エンジンのみで、トランスミッションの種類だけが選択可能だった。オプションの6速オートティック『Rトロニック』は決して最高とは言えなかったが、オープンゲート式6速マニュアルはこれまでになかったドラマ性を生んだ。後にランボルギーニ由来の5.2L V10エンジンも追加されている。



アウディR8（2006年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「日常使いできるスーパーカーとして、R8に匹敵するものはほとんどない。欠点もまた少ない」

アウディRS6 C6（2008年）

2008年に初公開されたC6世代のアウディRS6は、自動車業界屈指の狂気じみたパワートレインを採用している。580psの5.0LツインターボV10エンジンが、おとなしいシルエットのセダンあるいはステーションワゴンに収められているのだ。

とはいえ、近づいて見れば、オーバーフェンダー、巨大なホイール、そして太いエグゾーストパイプが、アルミ製ボンネットの下に潜むモンスターの存在を隠しきれていないのは明らかだ。写真のナンバープレートが「666」であるのも無理はない……。



アウディRS6 C6（2008年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「RS6の最大の強みは巨大なエンジンだが、BMW MやメルセデスAMGに対抗できるシャシーを獲得している」

BMW M3 E90（2007年）

2000年代、BMWは2世代のM3をリリースした。3代目となるE46型は2000年に登場し、343psの3.2L直列6気筒を搭載。後にパワーアップしたコンペティション仕様やCSL仕様が生まれた。特にCSLは希少性も高い。

しかし、アウディがV8エンジン搭載のB7型RS4を発表したことで、BMWは対応を迫られた。そして2007年、新開発の4.0L V8エンジン（420ps）を搭載したE90型M3を投入する。クーペ、コンバーチブル、4ドア・セダンの3種類のボディタイプで展開され、アウディへの直接的な対抗馬として位置づけられた。結局、勝利を収めたのはRS4だったが、E90もMモデルとしての優れた実力を証明した。



BMW M3 E90（2007年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「市販車に搭載されたV8エンジンの中でも、最も衝撃的なユニットの1つだ」

BMW M5 E60（2005年）

当時、小型Mモデルに4.0L V8を無理やり詰め込む発想は確かに狂気じみていたが、M5に起きたことに比べれば大したものではない。

4代目となるE60型M5は2005年に登場した。しかし、先代モデルが4.9L V8という巨大なエンジンを搭載していたため、M部門はそれを上回る特別なエンジンを開発しようと考えた。その結果、E60にはF1技術を応用した5.0L、507psのV10エンジンが搭載されたのだ。セダンとステーションワゴンの両ボディで販売されたE60 M5は、BMW史上最高かつ最も狂気じみた製品の1つとして歴史に刻まれている。



BMW M5 E60（2005年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「完成度の高い魅惑的なクルマであり、世界最高とすら言えるかもしれない」

ブガッティ・ヴェイロン（2005年）

2000年代を代表する名車、いや史上最高の名車はブガッティ・ヴェイロン抜きでは語れない。長く苦難な開発の末に2005年にようやく量産バージョンが初公開され、故フェルディナント・ピエヒ氏の指揮下でフォルクスワーゲン・グループが成し得た究極の技術ショーケースとなった。

フランス・モルスアイムのブガッティ工場で生産されたヴェイロン16.4は、クルマにおける数々の新基準を打ち立てた。8.0Lのクワッドターボチャージャー付きW16エンジンは1015psを発生し、冷却には10基ものラジエーターを必要とする。この驚異的なパワートレインは、7速デュアルクラッチ式オートマティック・トランスミッションと四輪駆動システムと組み合わされ、2005年にドイツのエーラ・レッシエン試験場で407km/hの最高速度記録を樹立。当時世界最速のクルマとなった。2009年にはオープンモデルのグランスポーツ（写真）が発売された。



ブガッティ・ヴェイロン（2005年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「筆者は2002年のアウディのル・マン優勝車も、900psのジャガーFLも運転したことがある。しかし、山道という環境ではヴェイロンの方が明らかに速く感じる」

シボレー・コルベットZR1 C6（2009年）

2005年に初登場したC6世代のコルベット。シボレーは高性能バージョンの開発に際し、驚くほど現代的で洗練されたコンポーネントを採用した。その究極の例がC6 ZR1である。

「ブルーデビル」のコードネームで開発されたZR1は、最高出力647psと最大トルク83.5kg-m発生するスーパーチャージャー付き6.2L V8エンジン『LS7』を搭載し、6速マニュアル・トランスミッションと組み合わせている。さらにルーフ、ボンネット、フロントフェンダーはカーボンファイバー製、サスペンションはアルミニウム製であり、コルベットとしては歴代初となる磁性流体ダンパーも採用された。



シボレー・コルベットZR1 C6（2009年）

AUTOCAR英国編集部の評価：「GMがこれまでに生産した中で最速、最強、最高額のこのクルマは、コルベットの新たな定番と言える」

（翻訳者注：この記事は「中編」に続きます。）