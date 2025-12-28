日本ハムは２８日、前ソフトバンクの有原航平投手と入団合意したことを発表した。

有原は「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います。新庄監督のもと、優勝を目指して全力で腕を振り、１イニングでも長く投げチームに貢献したいです」とコメントした。

有原は２０１４年度ドラフト１位で日本ハム入団。１５勝で最多勝を獲得した１９年を含む３度の２桁勝利をマークするなど、在籍６年間で６０勝を挙げた。２０年オフにポスティングシステムを利用して米大リーグのレンジャーズに移籍。２シーズンで３勝にとどまり、２３年にはソフトバンクに入団して日本球界に復帰した。ソフトバンクでは２３年から３年連続で２桁勝利。昨季、今季は１４勝で２年連続の最多勝に輝き、リーグ連覇に貢献した。

メジャー再挑戦も視野に、今月２日に自由契約に。ソフトバンクも残留交渉を続ける中、移籍後も良好な関係を保っていた古巣・日本ハムからのオファーに復帰を決めた。

複数年の大型契約で入団合意。６シーズンぶりの古巣復帰となる。