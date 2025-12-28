»Ò¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¯¡×¤Ù¤ÍýÍ³¡½¡½É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ºÊ¤¬¼«Âð¤Ë½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Èá¤·¤¹¤®¤ë»öÎã¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬·Ù¹ð¡Û
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ï¤¬²È¤Î¾ì¹ç¡¢É×¤¢¤ë¤¤¤ÏºÊ¤Î°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸í²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤´É×ÉØ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÀèÎ©¤Ä¤È¡¢°ä¤µ¤ì¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤¬º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»ÊË¡½ñ»Î¡¦º´ÇìÃÎºÈ»á¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¿Í¤Ï¡ÖË¡Î§¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÍî¤È¤··ê
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏË¡Î§¡ÊÌ±Ë¡¡Ë¤Ç¸·Ì©¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î½ç°Ì¡Û
Âè°ì½ç°Ì¡§Ä¾·ÏÈÜÂ°¡Ê»Ò¡¦Â¹¡Ë
ÂèÆó½ç°Ì¡§Ä¾·ÏÂºÂ°¡ÊÉãÊì¡¦ÁÄÉãÊì¡Ë
Âè»°½ç°Ì¡§·»Äï»ÐËå
¤½¤·¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¾ï¤ËÁêÂ³¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î¾ì¹ç¤ÎÁêÂ³¿Í¡Û
¿Æ¤¬À¸Â¸ ¢ª ¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ü¿Æ¡×¤¬ÁêÂ³¿Í
¿Æ¤¬Â¾³¦ ¢ª ¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ü·»Äï»ÐËå¡×¤¬ÁêÂ³¿Í
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡È¤À¤±¡É¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤´É×ÉØ¤¬¡ÖÉ×ÉØ2¿Í¤À¤±¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯´°·ë¤¹¤ë¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ä¸À½ñ¤òºî¤é¤º¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂÎã¡ÛºÊ¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¼«Âð¡¢25¡ó¤¬¡ÖÉ×¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Î¤â¤Î¤Ë
¤³¤³¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤Ê¤¤É×ÉØ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬µÞÀÂ¤·¡¢ºÊ¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Âð¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ë¡ÄêÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³Ê¬¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¡§75¡ó
É×¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤3¿Í¡§¹ç·×25¡ó¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì8.33¡ó¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Âð¤Ï ºÊ¤ÈÉ×¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤3¿Í¤È¤Î¡Ö¶¦Æ±ÁêÂ³¾õÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»ýÊ¬¤ò¸½¶â²½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ë¤«¡¢²È¤òÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤ÏÉ×ÉØ¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÁêÂ³Ê¬¤òÍ×µá¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ºÊ¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¼«Âð¤ò¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢É×¤Ë°ä¸À¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤À¤«¤éÁ´Éô¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¸í¤ê
ºâ»º¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë½çÈÖ¤Ï¡¢Ë¡Î§¡ÊÌ±Ë¡¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Ë¤â·ì±ï´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¡Ö¿Æ¡×¤ä¡Ö·»Äï»ÐËå¡×¤Ë¤âÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢
¡ü¼«Âð¤Ï¡Ö¶¦Í¡×¤Ë¤Ê¤ê
¡üÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤âÂß¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤º
¡ü¤Û¤«¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î°Õ»×¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤À¤«¤éÁ´Éô¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸í¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¡Ö100¡óËÉ¤°ÊýË¡¡×¤Ï1¤Ä¤À¤±
·ëÏÀ¤ò¤¤¤¦¤È¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤ò½ñ¤±¤Ð¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ç¡¢¼¡¤Î°ìÊ¸¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎÁ´ºâ»º¤òºÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡Ë¡û¡û¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡£¡×
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆüÉÕ¡×¡Ö½ðÌ¾¡×¡Ö²¡°õ¡×¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê°ä¸À¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤½¤Î¿Æ¤â¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤È·»Äï»ÐËå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·»Äï»ÐËå¤Ë¤Ï¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ä¸À½ñ¤Ç¡ÖÁ´ºâ»º¤òÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¡×¤È»ØÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢·»Äï»ÐËå¤¬Ë¡Åª¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢
¡ü¼«Âð¤¬¶¦Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡üÇÛ¶ö¼Ô¤¬½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ÎÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Î°ä¸À¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«½ñ¤¯¡×¤Ç¤ÏÃÙ¤¤
°ä¸À½ñ¤Ï¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤º½ñ¤±¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤ÇÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¼«ÂÎ¤¬Ë¡Åª¤ËÌµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ä¸À½ñ¤Ï¡ÈÁè¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î½ñÎà¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤¬¡ÖÍ£°ì¤ÎÊÝ¸±¡×
ËÜ¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
¢¿Æ¤ä·»Äï»ÐËå¤¬¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤¬¶¦Í¤Ë¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë
£°ä¸À½ñ¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò100¡óËÉ¤²¤ë
¤ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÁ´ºâ»º¤òÇÛ¶ö¼Ô¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È½ñ¤¯¤À¤±
°ä¸À½ñ1Ëç¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¸³è¡¢½»¤Þ¤¤¡¢¾Íè¤¬¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÙæ¤á¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤Ãç¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´É×ÉØ¤Û¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¤¬Äê¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁêÂ³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÃç¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
º´Çì ÃÎºÈ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¤µ¤¨¤»öÌ³½ê¡¡½êÄ¹