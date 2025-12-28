＜抜けてもいい？＞町内会のメリット・デメリットって何だろう？子どもが大きくなったらやめたい
日々の生活のなかで、「これって必要なのかな」と思うことってありませんか？ あれば便利なのかもしれないけれど、自分にとっては不要かもしれない。そのようなもののなかから、今回は「町内会」についての疑問が寄せられました。
『みなさんは町内会には参加していますか？ 子どもが大きくなったら抜けたいなあと考えているのだけど、どうなのかな』
町内会のメリット・デメリットは地域によるため、あまり把握できていないという人もいるのではないでしょうか。町内会を抜けるデメリット、代表的なものは何があるのでしょう。
『ゴミが個別収集の地域なら平気そう。近所と一緒のゴミ収集所のタイプだと、町内会に入っていないとなんやかんやあるって話、聞くよね』
『ゴミ収集所を利用しているなら、そこの管理はたいてい町内会だよね。だから「町内会を抜けるなら使わせない」って言われるかも』
町内会を抜けるに際し、投稿者さん自身も「ゴミには影響しないらしい」と話していたぐらい、ゴミ捨て問題は気になりますよね。ママたちから寄せられた声でもゴミ捨てに関する話題が目立っていました。町内会に入っていないと、ゴミ収集所を使用させてもらえないというトラブルはSNSをはじめ、あちこちで見たことがある方も多いのではないでしょうか。生活をしているとゴミ出しだけは決して切っては切り離せない重要な事柄。町内会を抜けたいと思ったら、一番に確認した方がいいのかもしれません。
災害時の助け合い
『災害時かな。いくら非常食とかを市区町村で用意していても、まずは自治体（町内会）に託してそこから配布するケースもあると思う。断水したとき、率先して自治体が給水作業してくれるところもあるからね。そのあたりを自分たちだけでクリアできるなら抜けてもいいと思う』
災害時の助け合いも、町内会に参加しているからこそのメリットがあるようですね。災害が起こったとき、どのような助け合いがなされるのか、このあたりも抑えておきたいところです。町内会に参加していることで家族構成などがわかり、いち早く支援物資がもらえるなどのメリットがあれば、転ばぬ先の杖として参加しておくといい可能性もあるでしょう。避難所の使用に関する問題なども、確認しておくといいかもしれませんね。
ただし災害などは、あくまでも起こる可能性があるもの。自分たちでしっかりと準備ができるとか、ご近所付き合いが良好であれば、町内会への参加が絶対ではないかもしれませんね。
町内会の参加・不参加は地域差が大きい
『うちはマンション一棟が一つの町内ってことになっていて、管理費と一緒に町内会費を徴収しているから退会する選択肢はない』
『入っていないというか、今住んでいる地域の町内会の存在すら知らない』
こちらも町内会の話題になるとよく耳にするのですが、町内会の存在や重要度などは、お住いのエリアや環境によってかなり異なるようですね。筆者も幾度となく引っ越しをしておりますが、町内会に強制参加のところもあれば、町内会が存在するのかどうかわからないとか、何年も経ってから急に参加を迫られるなどいろいろな経験があります。そうなってくると、住んでいるエリアの町内会に対するメリット・デメリットにも格差が生まれるのかもしれません。ご自身が参加されている町内会のパワーバランスをよく確認して、ご自身や家族にどのようなメリットがあるかを知ることも、やめるかどうかの判断材料になりそうですね。
町内会にいろいろ聞いてみよう
『任意だし、入らない人も抜ける人もいる地域だからうちも抜けた。抜ける前、自治会長に不都合なことがあるのかを確認したら、とくに何もないと言われた。ゴミ捨てにも影響はなかった。だから投稿者さんも自分の地区に確認した方がいいよ。デメリットはその地区によるから』
ご自身が参加されている町内会に事情を聞いてみた方が早そうです。一番知りたいことはデメリットかもしれませんが、意外に知らないメリットもあるかもしれません。有事の際の助け合い、街の環境美化、地域コミュニティの強化など、いろいろなメリットが考えられます。他に代えられないメリットがあるからこそ、町内会が長く継続して存在しているのかもしれません。ぜひ思い切って確認してみてください。