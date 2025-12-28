ÂæÏÑ¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÂç·¿µû¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡×Äà¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª ¥¨¥éÀö¤¤¤È¹ë²÷¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÂçÇ÷ÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¶½Ê³É¬»ê
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø8ËçÌÜ¡ØÂæÏÑ¤ÎµðÂçµûÄà¤ê ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÃÓ¤Î¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡Ù¡ÁÂæÏÑÂç±óÀ¬ ÊÔ¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦Keshi¡ù¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Âç±óÀ¬¡ª º£²ó¤ÏCadn¤µ¤ó¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤ó¤È½é¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎCadn¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¹¹¼Ó³¤Ï·¤µ¤ó¡¦¥Æ¥í¥é¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¡¦Äà¾ìÇ¤µ¤ó »ä¤Î·×£µÌ¾¡£ ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Âç±óÀ¬¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»öÄà²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤Îµû¤ÏÄà¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¾¯¤·Ä¹¤á¤Êº£²ó¤ÎÆ°²è¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡Äà¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Åê¹Æ¼Ô¤ÎKeshi¡ù¤µ¤ó¡£Äà¤ê¤Ç¤Î³¤³°±óÀ¬¤Ï½é¤È¤Î¤³¤È¡£ÂæÏÑ±óÀ¬¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÍ§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Èô¹Ôµ¡¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±Ø¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÌÀÆü¤ÎÄà¤ê¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤«¤é½É¤Ø¡£¶á¤¯¤ÎÌë»Ô¤Ø·«¤ê½Ð¤·²°Âæ¤Î¿©»ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é´¥ÇÕ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¼¡¤ÎÄ«¡£¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÄà¤ê¾ì¤Ø¡£
¡¡ÁÀ¤¦µû¤ÎÌ¾¤Ï¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥«¥á¤È°¡¼ï¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äÃæ¹ñÆîÉô¤«¤éÂæÏÑ¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¤¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤Ç2m¡¢60¥¥í¤Ë¤âµÚ¤ÖÂç·¿µû¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¹½À®¤Ï¥¢¥«¥áÍÑ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¢¡¼¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÏÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¤ÏÄà¤ê¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµû¡£º£²ó¤ÎÄà¤ê¾ì¤âÍÜ¿£ÃÓ¤òÄà¤êËÙ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÂ¾¤Î´ÉÍýÄà¤ê¾ì¤ÈÄà¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤¬°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢80cm¤«¤éºÇÂç140cm¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤Îµû¤¬ÊüÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¥Ï¥¿·Ï¤ÎÂç·¿µû¤âÊüÎ®¤µ¤ì¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï±©º¬¥â¥Î¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡¢¤ÈKeshi¡ù¤µ¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯¥È¥Ã¥×¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤·¤«¤·¥Õ¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤º¡£¾¯¤·Á°¤ÎÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µû¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÈ¿±þ¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡1»þ´Ö¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï1É¤¤ò¤È¥ë¥¢¡¼¤òÊÑ¹¹¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¥¢¥¿¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢Í¶Æ³¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼è¤ê¹þ¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø°ÜÆ°¡£¥í¥Ã¥É¤Ï¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡³ÍÊª¤Ë¥¤¥«¥À²¼¤ØÀø¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤âÌµ»öÃ¦½Ð¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ´ó¤»¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï80cm¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤³¤Á¤é¤ÎÄà¤ê¾ì¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£½½Ê¬¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤½¤¦¡£
¡¡º£Æü¤Ï¥¿¥À´¬¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¥¹¥í¡¼¤Ç°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡¤Î¥¢¥¿¥ê¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤½¤Ð¤«¤é¥¨¥éÀö¤¤¤ò·«¤ê½Ð¤¹¸µµ¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥×¤ÎÊý¤Ø¶áÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦°ú¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï1²óÅ¾°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤¬¥Ñ¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¤½¤¦¡£
¡¡2É¤ÌÜ¤â80Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢90cm¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤¹¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¨¥éÀö¤¤¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¹ë²÷¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤³¤³¤ÇKeshi¡ù¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥È¥Ã¥×¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¥ë¥¢¡¼¤òÊÑ¹¹¡£¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Ð¥¤¥È¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥¥ó¥°¤»¤º¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢¥¸¥ç¥¤¥¯¥í¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êS»ú·Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ï¶¯¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤Û¤Ü¥Þ¥Ã¥¯¥¹7¥¥í¤Î¥É¥é¥°¤¬³ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤è¤êÂçÊª¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¼ê±þ¤¨¤À¤È¤«¡£Âç¤¤¤µû¤Ê¤Î¤Ç¥´¥ê´¬¤¤»¤ºÂÑ¤¨¤Æ¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¨¥éÀö¤¤¤ÇÂÎÎÏ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡¢Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡£
¡¡Ìµ»ö¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¤¥º·×Â¬¡£90cm¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤³¤ÎÆüºÇÂç¥µ¥¤¥º¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ·Æ¡£¡Ö¤¤¤¤µû¤òÄà¤Ã¤¿¸å¤ÎÈÓ¤Ï³äÁý¤·¤Ç¤¦¤Þ¤¤¢ö¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿ÅâÍÈ¤²¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¸á¸å¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤àKeshi¡ù¤µ¤ó¡£
¡¡ÂæÆî¤Î»ÍÂçÌë»Ô¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö²Ö±àÌë»Ô¡×¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Äà¤ê¤ÇÇ¾¤¬¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥í¥É¥í¤ËÈè¤ì¤Ä¤Ä¤â¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬ºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµûÂó¤Ç¤¹¡£3¥Ñ¥¿¡¼¥óºî¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÃÓ¤Î¥Ð¥é¥Þ¥ó¥Ç¥£¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤´¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤ä¤Ã¤Ñ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤«¤µ¤À
¡¦¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥å
¡¦¤ª¡Á·ã¤·¤¤( ¡°¦Ø¡°)
¡¦³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤¡
¡¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµûÂóÊØÍø¤Í