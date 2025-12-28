34ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡Ê40¡Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ø¡ª¡×¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ø
¡¡26ºÐ¤ÇÆý¤¬¤ó¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢34ºÐ¤Î»þ¤ËÌó2¥«·î¤È¤¤¤¦Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿YouTuber¤Î¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡Ê40¡Ë¡£12·î25Æü¤Ë¡Ö¡Ú¥á¥ê¥¯¥ê¡Ûº£ÅÙ¤³¤½¡ªºÇ¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼«Âð¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¥ß¥ß¥Ý¥Ý
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÈ±¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÆ®ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡£
¡¡12·î16Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤ÇÉ¡·ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢18Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÄÌ±¡Æü¤À¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Çò·ìµå¤Î¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÆü¤Ë¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥ß¥Ý¥Ý¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¼£ÎÅ¡×¤Ë¸þ¤±¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ
¡¡25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ú¥á¥ê¥¯¥ê¡Ûº£ÅÙ¤³¤½¡ªºÇ¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ø¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îº£Æü¤Ï¡ªÄ«¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ËÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!!º£Æü¤Ï¤Þ¤¿¼ªÉ¡²Ê¤â²ó¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤·Ë»¤·¤¤¤±¤É¡Äº£ÅÙ¤³¤½¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¼£ÎÅ!!¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤±¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê ¤¢¤È¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡¼¡¼¡¼¡¼¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¿²¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¡Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¥Þ¡¼¥¹!!!¡×
¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌµ»ö¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤Ï27Æü¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Ìµ»ö ¼õ¤±¤ì¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë