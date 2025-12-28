RADWIMPS、休養の山口智史がライブ登場 舞台裏ショットに「おかえりなさい」「感動した」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/12/28】RADWIMPSのドラマー・山口智史が12月28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。RADWIMPSのライブでのオフショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】山口智史「胸熱」と話題のRADWIMPSライブでのオフショット
RADWIMPSは、現在「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」を開催中。12月27日の有明アリーナ公演がファイナルとなった。
山口は「愛してるよ、RADWIMPS」とつづり、野田洋次郎、武田祐介との写真を投稿。活動休止ぶりの登場にファンからは「おかえりなさい」「感動した」「胸熱すぎる」と反響が寄せられている。
山口は、持病であるフォーカル・ジストニアが悪化したため2015年9月から無期限休養を発表。2025年8月からは、自身初のソロツアー「The Past Can Be Changed - Talk and VXD live performance-」を開催し、10年ぶりにファンの前に立った。（modelpress編集部）
◆山口智史、RADWIMPSのライブ登場
◆RADWIMPS山口智史、2015年に無期限休養
