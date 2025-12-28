Ã¯¤Ç¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¡Ä¾¼ÏÂ¤Î¡ÖÆÇÊªº®Æþ»ö·ï¡×¤¬»Ä¤·¤¿¿¼¤¤½ý¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¾¼ÏÂ¤ÎÏÃ¡Û
¤ª²Û»Ò¡¦¥¸¥åー¥¹¤ËÆÇÊªº®Æþ¶²¤í¤·¤¤Ìµº¹ÊÌ»¦¿Í»ö·ï
»ÔÈÎÉÊ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤Î¶²ÉÝ
¾¼ÏÂ¸å´ü¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¤Î¤¬¡¢»ÔÈÎÉÊ¤Ø¤ÎÆÇÊªº®Æþ»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÄê¤á¤º¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤òÁÀ¤¦Ìµº¹ÊÌ»¦¿Í¤¬¡¢¿È¶á¤Ê°û¿©Êª¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¥³¡¦¿¹±Ê»ö·ï¡×¤¬È¯À¸¡£Âç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¤ËÆÇÊª¤òº®Æþ¤·¤¿¤È¶¼Ç÷¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÄ»ÀÆþ¤ê²Û»Ò¤¬¥¹ー¥Ñー¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¡¢º¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë¡¢½üÁðºÞ¡Ö¥Ñ¥é¥³ー¥È¡×¤òÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ëº®Æþ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥é¥³ー¥ÈÏ¢Â³ÆÇ»¦»ö·ï¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¸¥åー¥¹¤ËÆÇ¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¡¢10¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÀ¸¤ß¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤°û¤ßÊª¤Ï¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤ò½¦¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤ä¹ÔÀ¯¤Ï¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤äÎ®ÄÌ¾¦ÉÊ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸´ÉÍý¤ä´íµ¡´ÉÍý¤Î¤¢¤êÊý¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤ÎÆÇÊªº®Æþ»ö·ï¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÈÈºá¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿®Íê¤ä°û¿©Êª¤Î¼è¤ê°·¤¤Êý¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿¼¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Ëµ¯¤¤¿ÆÇÊªº®Æþ»ö·ï
¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Î¥°¥ê¥³¡¦¿¹±Ê»ö·ï¤ä¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥³ー¥ÈÏ¢Â³ÆÇ»¦»ö·ï
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤ÉÔ°Â¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥³¡¦¿¹±Ê»ö·ï¡¡¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ê1984Ç¯¡Ë
¹¾ºê¥°¥ê¥³¼ÒÄ¹¤ÎÍ¶²ý¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Âç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ò¶¼Ç÷¡£ÀÄ»ÀÆþ¤ê²Û»Ò¤¬¥¹ー¥Ñー¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÊÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ë
¥Ñ¥é¥³ー¥ÈÏ¢Â³ÆÇ»¦»ö·ï¡¡¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¼õ¤±¼è¤ê¸ý¤ËÆÇÆþ¤ê°ûÎÁ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢°û¤ó¤À¿Í¤¬¼¡¡¹¤È»àË´¡£Á´¹ñ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢10¿Í°Ê¾å¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡ÊÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ë
Æü¾ï¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÆÇÊªº®Æþ¤Î¶²ÉÝ
① ¼«ÈÎµ¡¤Ç°û¤ßÊª¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â
¼«ÈÎµ¡¤Î°û¤ßÊª¤¹¤é°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬À¤´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿
②¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ
²ÈÄí¤Î¿©Âî¤Ë¤Þ¤Ç¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡É ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤¿
③ ¶µ¼¼¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¶µ»Õ
³Ø¹»¤Ç¤âÅ°Äì¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬Æü¾ï²½¤·¤¿
ÆÇÊªº®Æþ»ö·ï¤Ï²ÈÄí¡¦³Ø¹»¡¦³¹¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¼Ò²ñ¤òÊ¤¤¦¶¦ÄÌ¤Îµ²±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
