¿ÀÅÄÇì»³¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤Æ¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡¡¡ÈÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¹ÖÃÌ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÀÀ¤¦¡Ö´üÂÔ¤ÎÀ±¡×¤ÎÁÇ´é
¡ÖÀµÄ¾¡¢Áá¤¤¤Ê¤¢¤È¡×
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¹ÖÃÌ»Õ¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¡È´üÂÔ¤ÎÀ±¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÅÄÊÕ¤¤¤Á¤«¤¬¡¢Íè½©¤Ë¿¿ÂÇ¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ê¡ÖÅÄÊÕ¤¤¤Á¤«¡×
¡Ö¤Þ¤ÀÆó¤ÄÌÜ¤Ç½¤¶È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Áá¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆþÌç»þ´ü¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤¬¤¤¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤´ËÜ¿Í¤Ï´¶³´¿¼¤¤ÍÍ»Ò¡£¹ÖÃÌ³¦¤Ç°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦Çä¤ì¤Ã»Ò¤Î¿ÀÅÄÇì»³¤Ç¤¹¤é¡¢¿¿ÂÇ¾º¿Ê¤ÏÆþÌç¤«¤é13Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤¤¤Á¤«¤ÏÇì»³¤è¤ê1Ç¯¤âÁá¤¯°ì¿ÍÁ°¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ï±é·àÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤Á¤«¤ÏÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏµþÅÔÉÜÎ©Âç¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÃæ¹ñÊ¸³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Â´¶ÈÁ°¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1Ç¯´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹°ÂÂç³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿°Û¿§¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡Öµ¢¹ñ¸å¤ÏÉñÂæÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤â¡È½¢¿¦É¹²Ï´ü¡É¡£¤ä¤à¤Ê¤¯À¼Í¥³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô°ìËÜ¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤º¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅØÎÏ¤Ï¼Â¤ê¡¢ÆüÊÆ¤ÇÊ¿À®25Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥ô¡×¤Ç¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î°ì¿Í¡¢¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥ó¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà½÷¤ò¤¤¤Þ¤ËÆ³¤¯Âç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡Ö±é·à¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ê¥º¥à¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÆÉ¤à½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¾®ÊÁ¤Ê¤Î¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²ñ¤Î¸å¡¢¤¤¤Á¤«¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÀÊ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÊ¹¤±¤Ð¡È¹ÖÃÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤³¤½¤¬¡¢¸å¤Ë»ä¤Î»Õ¾¢¤È¤Ê¤ëÅÄÊÕ°ìÍ¸¡Ê¤¤¤Á¤æ¤¦¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹âºÂ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Îò»Ë¤â¤Î¤ò°ì¿Í¤Ç¸ì¤ê¡¢»ø¤äÁÎÎ·¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤Ã¤«¤êÌÌÇò¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢»Õ¾¢¤ËÆþÌç¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍî¸ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹ÖÃÌ»Õ¤ÎÀ¤³¦¤â¡¢Íî¸ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÁ°ºÂ¡×¡ÖÆó¤ÄÌÜ¡×¡Ö¿¿ÂÇ¡×¤È³¬µé¤¬»°¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£Çì»³¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÆüËÜ¹ÖÃÌ¶¨²ñ¡Ê¿ÀÅÄ¹È²ñÄ¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿¿ÂÇ¤«¤éÁ°ºÂ¤Þ¤Ç¤Î28¿Í¤¬¡¢ÅÄÊÕ¤¬²ñ°÷¤Î¹ÖÃÌ¶¨²ñ¡ÊÊõ°æ¶×Ä´²ñÄ¹¡Ë¤Ë¤Ï53¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÁíÀª81¿Í¤Î¹ÖÃÌ»Õ¤Î¤¦¤Á½÷À¤Ï46¿Í¤Ç¡¢ÃËÀ¤è¤ê11¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö35ºÐ¤Î»þ¤ËÆþÌç¤·¤¿¤¤¤Á¤«¤Ï¡¢Ä¥¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¼¤ä¥ê¥º¥à´¶¤ËÉÙ¤ó¤À¹âºÂ¤Ç¡¢Á°ºÂ¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á°ºÂ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Û¤ÉÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿À®31Ç¯¤ËÆó¤ÄÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÁÅý·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¾º¿Ê¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î·à¾ì¤¬¡È1Ç¯¤ÇºÇ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤¿Æó¤ÄÌÜ¡É¤ËÂ£¤ë¡Ö½ÂÃ«¤é¤¯¤´³Ú¤·¤ß¤ÊÆó¤ÄÌÜ¾Þ¡×¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÍî¸ì²È°Ê³°¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó¤¤¤Á¤«¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¹ÖÃÌ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄãÌÂ´ü¤òÃ¦¤·¤Æ¥Ö¡¼¥à¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍî¸ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¹ÖÃÌ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹ÖÃÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡ÖÆ±¤¸±éÌÜ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¼¤ÎÄ¥¤êÊý¤ä¥ê¥º¥à¡¢ÏÃ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÁ´¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£°ÊÁ°¡¢70Âå¤Î¹ÖÃÌ»Õ¤Î¹âºÂ¤òÊ¹¤¤¤¿80Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡È¿¤ÓÀ¹¤ê¤À¤Í¤¨¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¡£À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¹ÖÃÌ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÃÖ¤«¤º¡¢¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î»öÌ³ºî¶È¤â¼«¿È¤Ç¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤äËº¤ìÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹âºÂ¤Î¤ê¤ê¤·¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢ÁÆ¹ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î25Æü¹æ ·ÇºÜ