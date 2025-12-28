¡È¼ÂÉã¤Ï¤¤¤·¤À°íÀ®¡É¡¦Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ã«¸¶¼·²»¡¢Èà»á´¶ËþºÜ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤¹¤®¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼«¿È¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«¸¶¼·²»¡Ê22¡Ë¤¬25Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÈà»á´¶¡×ËþºÜ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ«¸¶¾Ï²ð¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¤¤·¤À°íÀ®¤Î¼Â»Ò¡¦Ã«¸¶¼·²»¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2003Ç¯¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê51¡Ë¤È¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»°Âð¤¨¤ß¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¨¤ß¤µ¤ó¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¾Ï²ð¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¼·²»¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè37²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡Ö¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡È2¿Í¤ÎÉã¡É¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ëÃ«¸¶¼·²»
¡¡2024Ç¯12·î¡¢·ÝÇ½³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¡ÖABEMA¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼·²»¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃ«¸¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦Ê£»¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¼«Ê¬¤Ï1²ó¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ À¸¤Þ¤ì¤âËÍ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤À¤È»×¤¦¡×¤È2¿Í¤ÎÉã¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¸¦²»¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤À¡£
Ã«¸¶¼·²»¡¢¡ÖÈà»á´¶¡×ËþºÜ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡12·î25Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¾ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÖChristmas¡×¤È°ì¸À¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤âÈà»á´¶¤Ä¤è¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¤À¤è¡×¡ÖÆ°²è¤Î¼·²»¤¯¤óÌµ¼Ùµ¤¤¹¤®¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë