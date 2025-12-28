Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¡¢¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Ãæ¿¹¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤ÎInstagram¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌÀºÚ¤Á¤ã¡¼¡¼¤ó¡£Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡26Æü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤ä¡¢ËË¾ó¤ò¤Ä¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¿¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©µ¤¤Î¤»¤¤¤«¤ÊÌÀºÚ¤µ¤ó¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤³¤ÎÌÀºÚ¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë