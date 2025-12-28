俳優の大島優子（37）が26日、Instagramを更新。最新ショットに驚きの声が寄せられている。

【映像】大島優子の“激変”ショット＆子どもと一緒に作った手料理

大島は2021年7月、俳優の林遣都（35）との結婚を発表。2023年1月に第1子、2025年5月には第2子を出産したことを報告していた。

Instagramでは、金髪へと変貌を遂げた“激変”ショットや、「手作り餃子 作・ママと天使」とつづり、子どもと一緒に作った手料理などを披露してきた。

大島優子、最新ショットに驚きの声

2025年12月26日の投稿では、この日に放送された、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション「SUPER LIVE 2025」』に出演した際のオフショットを公開。

「10年ぶりの年の瀬感のお祭り気分を味わい、でも、なじみの曲であるヘビロテを歌わせてもらい、後ろを向くと、今までとは違う顔ぶれの現役メンバーのキラキラしたエネルギーを感じて改めて、AKB20周年最高!!と思いました。現役メンバーとこんなに交流する機会をもらえてわたしはうれしいですよ」と、喜びのコメント。

続く投稿では、AKB48の楽曲『ヘビーローテーション』を一緒にパフォーマンスした八木愛月との2ショットを披露している。

これらの投稿にファンからは、「圧倒的なオーラ。あの頃の大島優子のままでしたね!!」「2児のママとは思えない!!」「卒業から時間止まってるのかと思うくらいビジュ爆発でしたよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）